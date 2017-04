Niebawem zagrają na nowym boisku

W kwietniu ma zostać oddane do użytku boisko trawiaste przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Zadanie uzyskało 50-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Prace na obiekcie rozpoczęły się w ubiegłym roku. – W tej chwili kończona jest ostatnia część zadania, czyli kładziona jest trawa – mówi starosta Janusz Zarzeczny. W ramach tego zadania wykonane zostało ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, furtkami wejściowymi, piłkochwyty oraz oświetlenie boiska z naświetlaczami. Zamontowano również 40 krzesełek modułowych. Łączny koszt zadania to 575 tys. zł.

– Termin umowny jest do 30 czerwca, ale po naszych rozmowach z wykonawcą wygląda na to, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni obiekt zostanie zgłoszony do odbioru – mówi Alicja Mach, naczelnik wydziału inwestycji i mienia powiatu.