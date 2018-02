Nie przegap swojej szansy! Nowe konkursy jeszcze w tym roku

Sprawdź ofertę konkursów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP), które ruszą w listopadzie i grudniu. Wysokość wsparcia, cel dotacji oraz terminarz naborów są zróżnicowane, tak jak szerokie grono odbiorców, do których trafią.

Listopad

Na początku miesiąca rusza nabór w konkursie adresowanym do szkół i innych placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Aż 40 mln zł będą mogły one przeznaczyć na m.in. nauczanie eksperymentalne, rozwój kompetencji kluczowych, właściwych postaw, tj. kreatywność czy innowacyjność. Możliwy będzie też zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania.

W listopadzie podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej mogą ubiegać się o fundusze na poprawę losu mieszkańców Podkarpacia będących w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty, które będą pomagały osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na rozszerzenie oferty warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), działalność zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i centrów integracji społecznej (CIS).

Specjalna pula środków za pośrednictwem operatora trafi do rąk przedsiębiorców mikro-, małych i średnich z powiatów lubaczowskiego, przeworskiego, jarosławskiego i przemyskiego. W listopadzie będą mogli ubiegać się o środki na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników i usługi doradcze w tym zakresie.

Kolejny konkurs to szansa m.in. dla gmin na pozyskanie środków na rewitalizację. To nie tylko remonty zniszczonych budynków, odnowa zabytków czy tworzenie zieleńców, ale także rozwiązywanie problemów społecznych, tj. bezrobocie czy przestępczość. A to wszystko w ramach dialogu społecznego. Na ten cel zarząd województwa przygotował aż 163 mln zł, które będzie można przeznaczyć na m.in. roboty budowlane i restauratorskie w zdegradowanych budynkach, obiektach wspólnych i zabytkowych, z możliwością zagospodarowania przyległego otoczenia. Jeszcze w listopadzie będzie można pozyskać pieniądze z Unii na pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego. Oferowane w ramach konkursu środki będzie można wykorzystać na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (również przyzakładowych) oraz klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki, a także tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach już istniejących.

Grudzień

W grudniu aż 80 mln zł może trafić do innowacyjnych przedsiębiorców. Szansę na zdobycie unijnego grantu w ramach otwierającego się konkursu mają zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy. Mogą ubiegać się o dofinansowanie na wsparcie rozwoju nowatorskich produktów lub usług – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Znaczna część środków przeznaczona będzie na promowanie przedsiębiorczości w ramach tzw. stref aktywności gospodarczej. Unijne dotacje pomogą samorządom przyciągnąć inwestorów na Podkarpacie.

Koniec roku to szansa na poprawę sytuacji osób bezrobotnych. W zaplanowanym konkursie do rozdysponowania będzie aż 95 mln zł. Dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty „miękkie” aktywizujące osoby bierne zawodowo, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub osoby z niepełnosprawnościami. Dotyczy to również pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego w postaci staży i praktyk. Pozyskane z Unii pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na pośrednictwo pracy, pomoc w określaniu ścieżki zawodowej, szkolenia uzupełniające wykształcenie lub umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kompetencji.

Grudzień to także ciekawa oferta dla osób bezrobotnych, które myślą o własnej firmie. Będą mogły skorzystać z usług szkoleniowo-doradczych oraz otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na start własnego biznesu.

Jeszcze w tym roku otworzy się szansa zdobycia środków na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenia umiejętności i kompetencji. Dzięki pozyskanym środkom będzie można przeszkolić także kadrę zarządzającą – dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach.

Poznaj szczegóły

Informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/ w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Możesz także skontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo z instytucją organizującą konkurs. Pomocą służą pracownicy i konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – chętnie udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.