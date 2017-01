Nawiązali nić porozumienia

[Zdjęcia] Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku poszerza grono swoich partnerów. Przed kilkoma dniami dyrektor „elektryka” podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Polegać ono będzie m.in. na szkoleniu uczniów przyszłych klas mundurowych.

– Ta nasza działalność, współpraca będzie bardzo szeroko pojęta. Porozumienie to ma polegać na wzajemnych zobowiązaniach o charakterze naukowym, kulturowym, edukacyjnym i społecznym. Ze strony uczelni będzie to organizowanie dla pracowników i uczniów RCEZ wykładów i spotkań, przekazywanie do biblioteki szkolnej monografii wydawanych przez naszą uczelnię, udostępnienie naszych obiektów dydaktycznych – wyjaśnia rektor WSBiO gen. Jacek Pomiankiewicz. – To porozumienie jest o charakterze lokalnym, choć może też dotyczyć wizyt w Warszawie.

Jak podkreśla Pomiankiewicz, współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim kształcenia uczniów z klas mundurowych, które już niebawem zostaną utworzone w RCEZ. – Pan dyrektor będzie mógł liczyć na nasze wsparcie merytoryczne przy opracowaniu programu nauczania i organizowaniu zajęć, oczywiście przy wykorzystaniu zaplecza kadrowego naszego wydziału zamiejscowego w Nisku – tłumaczył rektor WSBiO.

– Ta współpraca nie będzie tylko na papierze – wtrąca dyrektor RCEZ Wacław Piędel. – Program nauczania w klasie mundurowej opracowaliśmy na podstawie programów z innych szkół m.in. z Łańcuta i Stalowej Woli. Uczniowie będą mieć zajęcia wojskowe i dwutygodniowe obozy na poligonie.

– To porozumienie to ważny element utworzenia w RCEZ klasy mundurowej, bo w znaczący sposób wzbogaca jej ofertę – przyznaje starosta niżański Robert Bednarz. – Nie chcemy tworzyć klasy mundurowej ot tak, bo taki mamy kaprys. Nie chcemy wyłapywać młodzieży. Chcemy pokazać, że mamy atrakcyjną ofertę. Następnym naszym krokiem będzie podpisanie porozumienia z Garnizonem Nisko.