Przed nami ulewne dni

IMGW wydało ostrzeżenie pogodowe informujące o intensywnych opadach deszczu na terenie województwa podkarpackiego.

– Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 35 mm. Prognozuje się, że w nocy 4/5.09 wystąpi na południu województwa zmniejszenie intensywności opadów. Suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów może się wahać od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm – informuje synoptyk Anna Woźniak.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów to 85 proc.

Info: IMGW-PIB