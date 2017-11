„Barć” najlepsza na Podkarpaciu

Regionalne Koło Pszczelarzy „Barć” w Bielińcu zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego i prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”.

Konkurs zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie’’.

Koło z Bielińca zdobyło pierwsze miejsce na Podkarpaciu wśród kół liczących do 25 członków.

Regionalne Koło Pszczelarskie „Barć” w Bielińcu powstało w 2016 roku. Na początku działalności zrzeszało 17 członków co dawało 187 rodzin pszczelarskich.

W 2017 roku koło zrzesza już 23 członków co daje 491 rodzin pszczelarskich.

- W okresie dwóch lat wszyscy członkowie przeszli szkolenia w zakresie hodowli pszczół i ich chorób oraz pracy w pasiece stacjonarnej i wędrownej. Koło specjalizuje się w produkcji miodów z facelii, nawłoci i wielokwiatowych. Zajmuje się produkcją figur woskowych oraz nalewek na bazie miodu, miodówki na bazie trzech miodów, winogronowej z miodem, trójniaka. Koło pozyskuje również dotacje unijne, dzięki temu organizuje szkolenia i wyjazdy edukacyjne – tłumaczy prezes koła Wacław Piędel.

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie koło otrzymało suszarkę do pyłku, odstojnik do miodu, formę silikonową świerk oraz książkę „Wielki poradnik pasieczny”. - Zakładamy, że założony cel został osiągnięty, ale to nie koniec, bo mamy zamiar dalej się rozwijać i zdobywać kolejne nagrody. Głównym celem naszego koła jest pomagać rolnictwu. To dzięki pszczołom rolnicy uzyskują lepszą jakość i ilość produktów – dodaje Piędel.