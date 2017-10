Miniony weekend w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli upłynął pod znakiem jubileuszy. 35-lecie istnienia obchodził Teatr OKNA, 45-lecie pracy artystycznej świętował zaś jego twórca i reżyser Marek Woynarowski. W piątek odbył się wernisaż wystawy, na której prezentowane są fotografie i plakaty z dotychczasowej działalności teatru. W sobotę natomiast przybyli do Miejskiego Domu Kultury goście wzięli udział w benefisie Marka Woynarowskiego.

Wszystko zaczęło się w czerwcu 1982 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie Marka Woynarowskiego z dzieciakami wyrażającymi chęć uczestnictwa w tworzonym przez reżysera projekcie, który z czasem przybrał nazwę Teatr Dzieci „Srebrzynek”. Po niespełna roku pracy przyszedł czas na premierowy występ, na pierwszy ogień poszedł spektakl pt. „O królu Wychwałku i dzielnej Marysieńce, czyli Zero w dżemie”. Z wychowanków teatru dziecięcego i uczestników warsztatów integracyjno-teatralnych powstał teatr młodzieżowy, który od czasów spektaklu pt. „Mówcie do ściany…” funkcjonuje pod nazwą Teatr OKNA.

Na benefis reżysera przybyło wielu byłych i obecnych aktorów Teatru OKNA. Spora grupa pojawiła się na scenie tworząc wspólnie słowno-muzyczne widowisko. Pod wodzą gospodarza wieczoru Pawła Gładysia, wychowanka Teatru OKNA, a obecnie aktora teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie artyści wspominali minione lata, opowiadali o współpracy z reżyserem i towarzyszących temu emocjach. Z okazji jubileuszu powstała publikacja szczegółowo opowiadająca historię teatru OKNA pt. „Najbardziej lubię miejsce przy oknie”. Album oparty jest w dużej mierze na pracy licencjackiej podopiecznego Marka Woynarowskiego Norberta Burkowskiego, dzisiaj aktora teatru KTO, Teatru Nowego oraz Cricoteki w Krakowie.

Podczas spotkania Marek Woynarowski został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.