Nagrodzeni w Matematycznej Sztafecie Klas Piątych

[ZDJĘCIA] W piątek 5 maja poznaliśmy laureatów konkursu Matematyczna Sztafeta Klas Piątych dla uczniów powiatu stalowowolskiego. Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych dzieci odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli.

Konkurs Matematyczna Sztafeta Klas Piątych odbył się w Stalowej Woli już po raz 17., a 9. rok z rzędu ma on także zasięg powiatowy. W bieżącym roku do konkursu przystąpiło ponad 80 uczniów klas piątych z powiatu stalowowolskiego. Etap miejsko – gminny konkursu odbył się 22 marca w Stalowej Woli, Bojanowie, Lipie, Pysznicy, Radomyślu nad Sanem i Zaleszanach. Do kolejnego, powiatowego etapu zakwalifikowano 35 uczniów. Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań z zakresu szkoły podstawowej o podwyższonym stopniu trudności. Dobrane do konkursu zadania miały pokazać uczniom potrzebę stosowania matematyki w życiu codziennym. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do poszerzania wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki.

Na etapie miejskim konkursu uczniowie walczyli w klasyfikacji drużynowej o puchar Wydawnictwa „Sztafeta”. W bieżącym roku puchar ten zdobyła szkoła Podstawowa nr 7 ze Stalowej Woli, którą reprezentowali: Emilia Budzyńska, Wiktor Pioterczak, Jakub Czajka i Filip Rogala.

Na etapie powiatowym konkursu, który odbył się 5 kwietnia nagrodzeni zostali: za I miejsce: Cyprian Mikuła – PSP nr 4 w Stalowej Woli, za II miejsce: Julia Szewczyk – PSP nr 11 w Stalowej Woli, za III miejsce: Emilia Budzyńska – PSP nr 7 w Stalowej Woli i Aleksandra Koleńska – ZSP w Przyszowie Zapuście. Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Brudniak – SP w Zbydniowie, Piotr Bródka – ZS w Turbii, Wiktor Pioterczak – PSP nr 7, Dawid Mordka – ZS Jastkowice, Amelia Ślepecka – PSP nr 5, Jakub Czerwiak – PSP nr 11, Michał Rybak – PSP Rzeczyca Długa, Weronika Łyko – ZS w Zaleszanach, Paweł Krawiec – PSP nr 9 w Stalowej Woli, Małgorzata Król – PSP nr 11 w Stalowej Woli i Karol Ji – PSP nr 3 w Stalowej Woli.