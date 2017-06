Nadjeżdża 5 Rodzinny Powiatowy Rajd Rowerowy

To już ten czas: zbliża się impreza, o którą już od wczesnej wiosny pytają nas młodsi i starsi, kobiety i mężczyźni… „5 Rodzinny Powiatowy Rajd Rowerowy” – bo o nim mowa, odbędzie się już 11 czerwca.

– Zainteresowanie naszym rajdem jest ogromne. Jak co roku dostajemy zapytania zarówno od byłych uczestników imprezy, jak i od nowych osób zainteresowanych uczestnictwem po raz pierwszy. To bardzo nas cieszy i przekonuje, że coroczna organizacja rajdu jest potrzebna. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego, zdrowego spędzenia czasu na dwóch kółkach. Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie atrakcji dla wszystkich uczestników i na pewno każdy wróci do domu zadowolony! – zapowiada Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Jaka będzie tegoroczna impreza? Na pewno nie zmienią się jej dwie cechy charakterystyczne: po pierwsze – rajd będzie miał charakter rodzinny. Nie będzie to więc wyścig, ale impreza typowo turystyczna, co oznacza że przejazd będzie odbywał się w tempie rekreacyjnym. A po drugie, jak zwykle przygotowaliśmy całe mnóstwo atrakcji dla uczestników. – W tym roku skumulują się one podczas „Rowerowego Pikniku z Lodołamaczami”, jaki będzie zorganizowany na trasie rajdu – w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej AUGUSTIANUM w Radomyślu nad Sanem, przez Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”. W programie znajdą się m.in. konkursy zręcznościowe, konkurs wiedzy o Podkarpaciu, a także konkurs wiedzy o szlaku Green Velo. Będzie również pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Województwo Podkarpackie. Zresztą wszyscy ci, którzy brali już udział w poprzedniej edycji naszego rajdu, doskonale wiedzą, że z tej imprezy nikt nie wraca z pustymi rękami – mówi Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację rajdu, a jednocześnie jest członkiem SKM „Lodołamacze”.

Rajd jest powiatowy, więc tradycyjnie już, jego trasa wiedzie przez kilka gmin, tak aby uczestnicy imprezy mieli okazję przejechać przez wiele ciekawych miejsc oraz miejscowości. W tym roku przejedziemy następującą trasą: Stalowa Wola – Pysznica – Ruda Jastkowska – Lipowiec – Rzeczyca Długa – Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka – Wola Rzeczycka – Żabno – Radomyśl nad Sanem – Dzierdziówka – Zbydniów – Kotowa Wola – Stalowa Wola. Trasa jest bardzo malownicza i zróżnicowana, wiedzie zarówno przez lasy, łąki, jak i małe oraz większe wioski. Spory jej odcinek przebiega po Wschodnim Szlaku Rowerowym „Green Velo”. – Nieprzypadkowo.

Nasza impreza została objęta patronatem „Green Velo” i relację z niej będzie można zobaczyć na stronie internetowej Wschodniego Szlaku Rowerowego. Cieszymy się, ponieważ wraz z rosnącą popularnością naszego rajdu, wzrasta również jego ranga, a najlepszym dowodem na to niech będzie fakt, że w tym roku honorowym patronatem objął go również Marszalek Województwa Podkarpackiego – mówi Tomasz Wosk. Trasa będzie malownicza, ale również i wymagająca. Zarówno ze względu na dystans liczący 58 km, ale też dość długi leśny i wyboisty odcinek do pokonania. Właśnie ze względu na niego organizatorzy zalecają podróżowanie rowerami trekkingowymi, crossowymi bądź MTB. Przejazd typowym rowerem miejskim z wąskimi i gładkimi oponami może okazać się trudny i uciążliwy. – Prosimy mieć to na uwadze. – Dla nas, jako organizatorów, najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników rajdu. Dlatego zgodnie z regulaminem imprezy, wszyscy jej uczestnicy będą musieli mieć na głowach kaski rowerowe. Dodatkowo w przypadku niepełnoletnich rowerzystów, do udziału w rajdzie dopuścimy tylko tych, którzy posiadają karty rowerowe i okażą je podczas zapisów, a w imprezie wezmą udział pod opieką dorosłych osób. Owszem, nasz rajd ma charakter rekreacyjny, ale ze względu na długi dystans, wiąże się jednak ze sporym wysiłkiem, zwłaszcza dla dzieci jak i osób starszych. Dlatego prosimy o zapisywanie się tylko te osoby, które rzeczywiście czują się na siłach, żeby tę trasę pokonać – podkreśla Tomasz Wosk.

Tradycyjnie już, start imprezy nastąpi z parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Długi postój, połączony z wspomnianym wcześniej „Piknikiem Rowerowym” organizowanym przez „Lodołamaczy” odbędzie się na terenie Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej AUGUSTIANUM w Radomyślu nad Sanem, a meta – na której będą rozdawane pamiątkowe medale – będzie zlokalizowana podobnie jak start – przed Starostwem.

Głównym organizatorem „5 Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego” jest Powiat Stalowowolski.

Jego sponsorzy to: Centrum Handlowe VIVO! Stalowa Wola, Salon Opel SAMKO w Stalowej Woli, Uniwheels Production Poland, SANBank Stalowa Wola, Restauracja McDonald’s Stalowa Wola, Wtór-Steel Sp. z o.o., Tryumf Sp. z o.o., a także Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Natomiast sponsorem „Rowerowego Pikniku z Lodołamaczami” jest Województwo Podkarpackie.

Partnerami wspierającymi Powiat w organizacji rajdu są: Województwo Podkarpackie, Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze”, jednostka OSP w Stalowej Woli, Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, Diecezjalny Ośrodek Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej AUGUSTIANUM w Radomyślu nad Sanem, a także stalowowolski Serwis Rowerowy Cykloświat, który podobnie jak w roku ubiegłym – będzie zapewniał wsparcie techniczne uczestnikom rajdu.

Zapisy uczestników będą prowadzone w dniach od 5 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym – pokój nr 114.

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. – Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie. Z poprzednich edycji mamy doświadczenie, że wiele osób zgłaszających się telefonicznie, nie pojawiało się później na rajdzie, blokując tym samym udział innym chętnym osobom. A te osoby, które przyszły zapisać się osobiście, w 99 procentach zawsze pojawiały się później na starcie – tłumaczy Tomasz Wosk.