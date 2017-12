Na zakończenie roku pokonali Tura

W ostatnim tegorocznym wystepie ligowym koszykarze drugoligowej Stali Stalowa Wola pokonali Tura Basket Bielsk Podlaski. Spotkanie rozegrano w hali ZSO nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli. Do przerwy goście byli równorzędnym rywalem. Po zmianie stron stroną dyktującą warunki gry była ekipa trenera Bogdana Pamuły. Wynik otworzył Mateusz Bębeniec. Po „trójce” tego zawodnika w 3. minucie zespół z Bielska Podlaskiego wygrywał 9:3, a za chwilę 11:6. I prowadzenie utrzymał do 9. minuty. Wtedy to po celnym rzucie „za trzy” Dawida Zaguły Stal po raz pierwszy w tym dniu wygrywała z Turem 19:18. Ten sam zawodnik „podsumował” pierwsze dziesięć minut, po których Stal prowadziła dwoma punktami 24:22. Drugą „ćwiartkę” rozpoczął celnym rzutem zza łuku Rafał Partyka. Bez wątpienia najlepszy zawodnik tego meczu, a już na pewno pierwszej połowy, w której zdobył dla Stali 18 pkt. W połowie drugiej kwarty Tur dogonił „zielono-czarnych”. Po dwóch wolnych Marczuka i rzutach Bajtusa pojawił się na tablicy świetlnej remis 37:37. Do końca kwarty trwała wyrównana walka. Ostatni celny rzut przed przerwą oddał Sylwester Konieczny z linii rzutów wolnych i dzięki temu nasza drużyna wygrywała po dwudziestu minutach 41:40. Przez pierwsze pięć minut po zmianie stron żadna z drużyn nie potrafiła „odskoczyć” choćby na kilka punktów. W końcu ta sztuka udała się Stali. Za sprawą duetu; Damian Tabor - Dawid Zaguła. Trzy minuty z „hakiem” przed końcem trzeciej kwarty po wsadzie tego drugiego, Stal wygrywała dziesięcioma punktami 58:48. Po pół godzinie gry było 63:50. W czwartej kwarcie nasza drużyna powiększyła przewagę do 18 punktów. Po „trójce” rozgrywającego świetną partię Rafała Partyki i indywidualnej akcji Damiana Tabora, zakończonej zdobyciem punktów było 68:50, i było praktycznie po meczu. W tym momencie Tur spasował.

Kolejny mecz Stal rozegra 6 stycznia z rezerwami Startu Lublin.

Stal Stalowa Wola - Tur Basket Bielsk Podlaski 75:60 (24:22, 17:18, 22:10, 12:10) Stal: Partyka 24, Zaguła 18, Tabor 13, Bandyga 8, Wojtanowicz 4, Łabuda 3, Baj 2, Pietras 2, Konieczny 1, Nowak, Schlage