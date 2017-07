Na wakacje z Muszkieterami

Sześcioro dzieci z Niska spędzi bezpłatne wakacje nad morzem dzięki II edycji „Wakacji z Muszkieterami”. Łącznie w ramach akcji wyjedzie blisko 1000 dzieci z całej Polski. W tych miejscowościach letnie kolonie finansuje właściciel sklepu Intermarchè i Bricomarchè, zaangażowany w charytatywną działalność organizatora wyjazdów − Fundacji Muszkieterów. Akcję wspiera medalistka olimpijska Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objęła Pierwsza Dama. Autokar ruszy już 4 sierpnia do miejscowości Dźwirzyno.

„Wakacje z Muszkieterami” to druga edycja charytatywnej akcji organizowanej przez Fundację Muszkieterów, dzięki której dzieci z niezamożnych rodzin mają szansę wyjechać na letni wypoczynek, często pierwszy raz w życiu. W tym roku również dzieci z Niska, będą miały szansę spędzić wakacje poza domem. Sześcioro z nich dzięki akcji wyjedzie na letnie kolonie nad morze. Podopieczni oprócz zabaw i wypoczynku poznają 8 uniwersalnych wartości, które pomogą im zbudować pewność siebie i pokonywać trudności.

Ideą akcji jest także przekonanie, że każde dziecko zasługuje na niezapomniane wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek po roku szkolnym. Dlatego Fundacja Muszkieterów postanowiła zapewnić je swoim podopiecznym we współpracy ze szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i lokalnymi instytucjami miejskimi. Akcja obejmie blisko 1000 dzieci z całej Polski w wieku od 8 do 14 lat i potrwa do połowy sierpnia. Łącznie odbędzie się 9 kolonijnych turnusów w dwóch górskich miejscowościach: Murzasichle i Sierockie oraz nad morzem w Dźwirzynie. Akcja jest finansowana przez właścicieli sklepów Intermarchè i Bricomarchè. Patronat honorowy nad akcją objęła Agata Kornhauser-Duda.