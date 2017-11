Zamiast dzieci na szkolnym placu zabaw „bawią” się psy

Szkolne boisko i plac zabaw to z założenia miejsce przeznaczone do tego, aby bawiły się tam dzieci. Nie dla wszystkich jednak jest to tak samo oczywiste. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku najczęściej w godzinach porannych i wieczornych, mimo wyraźnych znaków informujących o zakazie wprowadzania psów, na szkolnym placu bawią się i załatwiają swoje potrzeby czworonożni pupile, na co świadomie pozwalają ich właściciele.

- Każdego dnia, kiedy odprowadzam córkę do szkoły, mijam pana spacerującego po szkolnym placu z wielkim psem. Co prawda trzyma go na smyczy, ale jest ogromny i załatwia się na trawie, gdzie bawią się dzieci. Już nie raz z innymi rodzicami zwracaliśmy mu uwagę, ale wcale się tym nie przejął. Z resztą jak i inni właściciele psów. A przecież teren szkoły to nie miejsce na ich wyprowadzanie. Czy do tych ludzi to nie dociera? A co jakby jeden z psów zaatakował? Jak tak można? – żali się zbulwersowana mama jednej z uczennic niżańskiej PSP nr 5.

Przy każdym z wejść na teren szkoły widnieją wyraźne znaki informujące o zakazie wprowadzania tam psów. Na głównej bramie prowadzącej wprost do drzwi frontowych szkoły umiejscowiono nawet aż dwie takie tablice. Mimo to, właściciele czworonogów i tak łamią zakaz.

Świadome łamanie prawa przez posiadaczy czworonożnych pupili dziwi tym bardziej, że w pobliskiej okolicy nie brak obszarów zieleni, gdzie bez problemów można wyprowadzić je, by pobiegały i załatwiły swoje potrzeby. Wystarczy chociażby przejść się wzdłuż ogrodzenia lub przejść na drugą stronę ulicy w kierunku torów kolejowych, gdzie pod dostatkiem jest wolnej przestrzeni.

Dyrekcja szkoły potwierdza, że problem z pojawiającymi się psami istotnie jest uciążliwy, ale nie ma tak naprawdę złotego środka by mu zapobiec. Tablice z zakazami to jasny komunikat i właściciele czworonogów powinni go respektować.

Kamila Brzezińska