Na emeryturze nie musi być nudno

[ZDJĘCIA] Udowodnili to seniorzy z gminy Ulanów uczestniczący w projekcie „W sieci współpracy i wsparcia”. Podczas półrocznych zajęć i warsztatów mogli m.in. doskonalić swoje umiejętności wokalne, uczyć się pisania wspomnień czy też rozwijać talenty kulinarne.

Projekt „W sieci współpracy i wsparcia” był realizowany przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp wolny” z Ulanowa. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na realizację projektu ulanowskiemu stowarzyszeniu udało się uzyskać dotację w wysokości prawie 80 tysięcy złotych. Partnerami projektu były również gmina Ulanów oraz Gminne Centrum Kultury w Ulanowie.

W projekcie uczestniczyło ponad 70 osób, podzielonych na trzy strefy seniora – Ulanów, Dąbrówka i Kurzyna Wielka. Jego podsumowanie obyło się 18 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. Przebiegało pod hasłem „Gminna senioralna giełda możliwości”. Uczestnicy projektu zaprezentowali na scenie umiejętności zdobyte podczas różnorodnych zajęć i warsztatów.

- Projekt skierowany był do osób 60 plus z gminy Ulanów – mówi Elżbieta Olszówka, prezes Stowarzyszenia Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp wolny” z Ulanowa. – Jego celem była aktywizacja osób, które ukończyły 60 lat i nie mają co zrobić ze swoim wolnym czasem. Dlatego zorganizowaliśmy dla nich różnorodne zajęcia, aby mogli się wspólnie spotykać. Seniorzy bardzo chętnie brali w nich udział.

„Gminną senioralną giełdę możliwości” rozpoczęła grupa seniorów ze strefy Dąbrówka, przygotowana przez Alinę Olszówkę, która zaprezentowała na scenie umiejętności lingwistyczne. W ramach projektu odbywały się także zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez Lucynę Garbacz i Jurka Bryłę. - Ich wynikiem była prezentacja możliwości taneczno-gimnastycznych, do których uczestnicy zostali przygotowani przez Lucynę Garbacz – dodaje Alina Olszówka, wiceprezes Stowarzyszenia.

Na scenie prezentowane były również fragmenty prac, które powstały podczas warsztatów pisarskich prowadzonych przez Konrada Sinicę. A do występu na ludową nutę przygotowała uczestników Agnieszka Kamińska, która przez kilka miesięcy doskonaliła umiejętności wokalne swoich podopiecznych.

Z kolei strefa Kurzyna pod kierunkiem Aleksandry Otto zgłębiała tajniki tutejszych obrzędów i zwyczajów, a na scenie zaprezentowała dawne oczepiny i przyśpiewki weselne.

Uczestnicy projektu mieli również okazję wziąć udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Marię Łabęcką. Podczas zajęć uczyli się przygotowywania tradycyjnych potraw.

- Oprócz prowadzenia typowych zajęć, znaleźliśmy też trochę czasu, by wesprzeć jeszcze starszych od nas, wymagających pomocy. Znaleźliśmy 10 takich osób. Uczestnicy odwiedzali ich w domach, przynosili im prezenty, spędzali z nimi czas, np. rozwiązując krzyżówki, wspólnie wykonywali różne prace – dodaje Elżbieta Olszówka.

Na uczestników projektu czekały też trzy wycieczki: jednodniowa do Guciowa, dwudniowa do Warszawy oraz trzydniowa do Lichenia, Kórnika i Gołuchowa.