MZK kupuje autobusy na baterie

10 elektrycznych autobusów wyjedzie na stalowowolskie ulice w 2018 roku. Na przystankach pojawią się też tablice elektronicznego systemu informacji pasażerskiej. To wszystko w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli”, który ma znacząco poprawić system komunikacji miejskiej i połączeń z sąsiednimi gminami. Cały projekt wart jest blisko 49,5 mln zł, z czego aż 42 mln zł to dofinansowanie z Brukseli.

W 2018 r. Miejski Zakład Komunalny w trzech etapach kupi w sumie 19 niskopodłogowych autobusów. Pierwszy to dostawa 10 elektrycznych 9-metrowych autobusów Solaris 8,9 LE (klasy MIDI) wraz z systemem ładowania. Pozostałe to pojazdy na olej napędowy z niskoemisyjnymi silnikami diesla Euro 6. Druga partia obejmuje sześć autobusów (MIDI) o długości 10 metrów, a trzecia – 3 autobusów (MINI) o długości od 7 do 8 metrów...

Cały artykuł przeczytasz w ostatnim tegorocznym numerze SZTAFETY. Zachęcamy do zakupu Tygodnika w wersji papierowej i elektronicznej http://eprasa.pl/news/tygodnik-sztafeta/2017-12-28