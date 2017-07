Mówimy NIE dla haraczu PiS

Pod takim hasłem, umieszczonym na kanistrze z benzyną, spotkali się 13 lipca z dziennikarzami, tuż przy stacji paliw Orlenu obok hipermarketu Tesco, przedstawiciele stalowowolskiej Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz środowiska miejscowych biznesmenów. – Nasza konferencja jest protestem opozycji przeciw temu, co robi rząd PiS-u, ale też przeciw temu, że nasi posłowie z Podkarpacia zupełnie bez zastanowienia podpisują ustawę i głosują za nią, naszym zdaniem całkiem bezrefleksyjnie – mówiła Renata Butryn, była posłanka, przewodnicząca powiatowych struktur PO.

Czas, okoliczności i miejsce prasowego briefingu nie były oczywiście przypadkowe. 12 lipca Sejm rozpoczął właśnie prace nad projektem ustawy autorstwa PiS podwyższającą cenę paliw o ok. 25 groszy (z VAT-em) za litr. Te dodatkowe pieniądze (ok. 5 mld zł rocznie) miały trafić po połowie do Krajowego Funduszu Drogowego oraz nowo tworzonego Funduszu Dróg Samorządowych, który dofinansowywałby budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich. 12 lipca posłowie skierowali projekt do dalszych prac w komisjach, mimo że opozycja była za jego odrzuceniem…

