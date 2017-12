Motyle walczyły w Dębicy z najlepszymi w Polsce

Na 50-metrowej pływalni w Dębicy odbyła się III Mikołajkowa Olimpiada Pływacka 2017 o puchar Otylii Jędrzejczak. W tych prestiżowych zawodach, na które zjechało w tym roku 644 pływaków z całej Polski, uczestniczyła także 14-osobowa reprezentacja stalowowolskiego Motyla. Grupa trenera Aleksandra Gajdy (roczniki 2003-05) oraz podopieczni trenera Waldemara Kalbarczyka (2006-08). Dla Motyli, którzy od dłuższego czasu pozbawieni są możliwości korzystania ze swojego basenu, było to niezwykle trudne zadanie włączyć się do rywalizacji o czołowe miejsca z pływakami z Gdańska (aż 3 kluby wystawiła w Dębicy stolica Trójmiasta), Krakowa, Chrzanowa, Warszawy, Łodzi, Wieliczki, Kielc, Malborka, Zamościa, Katowic, Nowego Sącza, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Aleksandrowa Łódzkiego i wielu innych, także dwóch ośrodków pływackich z Ukrainy. Poza tym dla większości z nich był to pierwszy start w życiu na „długim” basenie, na którym – mówiąc wprost - osiąga się wyniki znacznie gorsze niż na pływalni 25-metrowej. Mimo to pływacy stalowowolskiego Motyla przywieźli dwa medale, a ponadto wielu z nich zajmowało miejsca w pierwszej dziesiątce. Na podium stanęli grzbieciści, Krzysztof Baran (rocznik 2003), który wywalczył srebrny medal na 200 m (2:42,96), i Michał Dyńka (2006), który zdobył brązowy medal na 50 m. W najlepszej dziesiątce w swoich konkurencjach byli: Igor Hryniszyn (rocznik 2006) - 8. miejsce 50 m stylem grzbietowym (40,36), Emilia Olko (2008) - 8. miejsce ma 50 m stylem klasycznym (51,80), Zuzanna Stańczyk (2006) - 5. miejsce na 50 m stylem klasycznym (47,77) i 8. miejsce na 200 m stylem klasycznym (3:42,78), Gabriela Iżewska (2005) - 7. miejsce na 50 m stylem klasycznym (41,84), 7. miejsce na 50 m stylem grzbietowym (37,56) i 9. miejsce na 50 m stylem dowolnym (32,07), Adam Siembida (2004) - 10. Miejsce na 200 m stylem klasycznym (3:00,64), Michał Dyńka (2006) - 6. miejsce na 50 m stylem dowolnym (32,71), 8. miejsce na 50 m stylem motylkowym (39,20) i 7. miejsce na 50 m stylem klasycznym (45,08), Adam Procnal (2004) - 6. miejsce na 50 m stylem dowolnym (28,64) i 10. miejsce na 50 m stylem motylkowym (31,03), Krzysztof Baran (2003) - 6. miejsce na 50 m stylem dowolnym (28,34) i 7. miejsce na 50 m stylem motylkowym (31,82), Tomasz Smardz (2005) - 9. miejsce na 50 m stylem klasycznym (42,10). – Biorąc pod uwagę, że mamy basen w remoncie i główna część treningu pływackiego wypełniona jest treningiem funkcjonalnym, przystosowanym do tej specyfiki sportu, start w Dębicy oceniam bardzo dobrze - podsumował występy młodych Motyli ich trener Waldemar Kalbarczyk.

