Most w Przyszowie już przejezdny

[ZDJĘCIA] Po dwóch latach i perturbacjach z wykonawcami most na rzece Łęg w Przyszowie został oficjalnie oddany do użytku. Urzędnicy przecięli biało-czerwoną wstęgę, proboszcz poświęcił i w końcu kierowcy mogą zapomnieć o objazdach.

O godzinie 11 w środę 20 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie mostu na Łęgu w Przyszowie. Ze Stalowej Woli i Niska do Bojanowa i Nowej Dęby nie trzeba już jeździć krętymi objazdami przez Maziarnię czy Rudę. Wartość inwestycji obejmujących budowę dwóch mostów w Przyszowie - jeden na Łęgu i drugi na starorzeczu, wykonanie dojazdów i odcinkowych umocnień brzegów i dna rzeki to prawie 14,4 mln złotych. Inwestycja była dofinansowana kwotą 5,5 mln złotych z subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Mosty w Przyszowie miały już ponad 60 lat. Ze względu na stan techniczny od 2007 roku obowiązywało na nich ograniczenie tonażu do 20 ton, oraz prędkości do 30 km/h. Nowe mosty posiadają najwyższą klasę nośności A, umożliwiają przejazd pojazdów o masie całkowitej do 50 ton.