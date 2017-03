Most politycznym zakładnikiem

W cieniu historycznego meczu z wynikiem 27:1 dzieje się też ciekawie. A trzymając się meczowej retoryki, to pewien znajomy nawiązał do równie emocjonującego pojedynku Barcelony z PSG. Paryżanie dostali baty 6:1 i po cichutku wracali do domu. – A nasi zaliczyli w Brukseli kilka razy gorszy wynik i kwiatami ich witali na lotnisku – konstatował. No cóż. To taka polska przewrotność, której gdzie indziej nie zrozumieją.

Jak i tego, że można u nas coś mówić i pisać wprost. Burmistrz Sandomierza ma problem z mostem, a właściwie z jego brakiem. Problem włodarza królewskiego miasta może nie tkwi tyle w moście, co w wyrazach szacunku, które mu ślą zmotoryzowani stojący w korkach na wiślanej przeprawie. Ów problem ma wymiar finansowy. Można go rozwiązać za 200 mln zł, a takich pieniędzy wiadomo, że nie ma w kasie miasta, nawet królewskiego. Imć Bronkowski ma już dość łażenia po stołecznych i wojewódzkich urzędach. Wie w jakim kraju żyje i kto w nim rządzi. Napisał pismo z prośbą o pieniądze na remont mostu do samego prezesa Kaczyńskiego. A co! Przypomniał też, że decyzja o budowie mostu zapadała, gdy prezes był premierem. Prawie zasugerował, że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy.

I na świętokrzyskiej ziemi zrobił się rejwach. Burmistrza Bronkowskiego pierwszy zrugał poseł Kwitek z PiS. Wypomniał burmistrzowi platformersko-peeselowskie korzenie i zasugerował, żeby po pieniądze poszedł do kolegów z poprzedniej koalicji, a prezesa niech zostawi w spokoju. Poparł go za to marszałek województwa. Ten za sandomierskim mostem chadzał do rządu i niewiele wskórał. Inni mosty budują aż miło patrzeć, a tu rząd nie daje nawet nadziei. W takim razie cała nadzieja w tym, co rządem rządzi. Burmistrz od prezesa odpowiedzi nie dostał. Sandomierzanie dostali za to wyraźny przekaz. Wybierzecie burmistrza z odpowiedniej opcji, most będzie. Wybory już za niecałe dwa lata. A jak po wyborach opcja się zmieni? Ot, zagwozdka.

Eugeniusz Przechera