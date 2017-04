MOSiR zyska nowy wygląd

12 kwietnia ruszyła termomodernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki tej inwestycji MOSiR zyska nowoczesny wygląd nawiązujący do stalowego charakteru miasta. Jak podkreśla Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, jest to pierwszy krok do stworzenia profesjonalnego zaplecza sportowego w mieście.

Obecnie obiekty MOSiR swoim wyglądem nie przynoszą chluby i promocji miastu. Elewacja oraz budynek niszczeją, co jest niedopuszczalne przy tak strategicznym obiekcie, z którego korzystają tysiące osób.

Dzięki termomodernizacji budynki nie tylko zyskają nowy wygląd, ale wprowadzonych zostanie także wiele rozwiązań poprawiających komfort korzystania z oferty ośrodka. Wykonane zostaną następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku połączone z wykonaniem nowej elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja systemu wentylacji, montaż pomp ciepła, dodatkowo montaż kolektorów słonecznych w liczbie około 240, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Zastosowane rozwiązania mają przynieść oszczędności na energii w kwocie około 370 tys. zł rocznie.

Koszt tej inwestycji to nieco ponad 12,5 mln zł, z czego aż 8,5 mln zł dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego.