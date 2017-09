„Morsy” uratowały punkt dwie minuty przed końcem

Po porażce w Krośnie juniorzy starsi Stali Stalowa Wola podejmowali Igloopol Dębica.Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Stal zajmuje w tabeli trzecie miejsce. Pierwsze są Karpaty, która mają nad naszą drużyną 4 punkty przewagi.

Po pierwszych trzech kwadransach gry, prowadzi goście. W 58. minucie wyrównał jednak Paweł Konopka, a osiem minut przed końcem, po składnej zespołowej akcji, po której doszło do małego zamieszania w polu karnym „morsów”, do bramki piłkę skierował Dawid Pawlik. Stalowcy nie dowieźli jednak wygranej do końca, bo w 88. minucie, po stracie piłki na swojej połowie i błędzie Kacpra Śpiewaka, „sam na sam” z Maciejem Siudakiem znalazł się Grzegorz Jeleń, i szansy na wyrównanie nie zmarnował.

Kolejnym rywalem naszej drużyny będą na wyjeździe Czarni Jasło. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 września.

STAL – IGLOOPOL 2:2 (0:1)

0-1 Siedlecki (37), 1-1 Konopka (58), 2-1 Pawlik (82), 2-2 Jeleń (89)

STAL: Siudak – Chmura, Śpiewak, Konopka, Mazurek, Wiejak (55 Pawlik), Myszak (55 Środek), Przepłata, Kochowski, Urban (55 Sulich), Szifer (84 Madera).