Morsy pływają w jarocińskim zalewie

[Zdjęcia] W każdą niedzielę nad zalewem w Jarocinie spotyka się grupa entuzjastów morsowania. Nie straszny im mróz, czy niekorzystne warunki pogodowe i niska temperatura.

Grupa morsów działa oficjalnie na terenie gminy od roku. „Pingwiny z Państwa Jarocin”, bo tak nazywa się ich stowarzyszenie tworzy grupa 12 osób, w tym dwóch kobiet, które morsują w zimie, aby wspólnie spędzić czas i zadbać o własne zdrowie.

– Znamy osoby, które zajmują się morsowaniem od 12 lat. Nasza przygoda zaczęła się od tego, że zaprzyjaźniliśmy się z „Lodołamaczami” ze Stalowej Woli. Część z nas chodzi na treningi do Darka Bańki prezesa „Lodołamaczy” i to właśnie on zaraził nas tą pasją. Kilka razy wspólnie zamorsowaliśmy a teraz robimy to we własnym gronie i tworzymy nawet klub morsów, który nazwaliśmy „Pingwiny”. Robimy to po to, aby przede wszystkim nie chorować. Dzięki temu hobby dobrze się czujemy, miło spędzamy wolny czas a na zlotach poznajemy nowych ludzi – wyjaśnił Łukasz Zając, pasjonat morsowania i członek „Pingwinów”.

Morsowanie pozytywnie wpływa na samopoczucie i zapobiega chorobom, ponieważ wbrew pozorom, kąpiel w lodowatej wodzie poprawia kondycję oraz korzystnie wpływa na zdrowie.

– Katar, przeziębienie, grypy – to wszystko jest mi obce. Osoby, które morsują nie narzekają na problemy związane ze zdrowiem a nawet nie muszą zażywać leków, gdy nie jest to konieczne. Jako żołnierz często jeżdżę na poligony, ale nawet, jeśli przemoknę nie mam problemów zdrowotnych – mówił Zając.

Przy kąpielach w lodowatej wodzie najważniejsze jest to żeby mieć zdrowe serce. Przed wejściem do wody należy wykonać odpowiednią rozgrzewkę, aby przygotować serce oraz organizm, a potem stopniowo zanurzać ciało i na koniec odczuwać przyjemne skutki nurkowania i kąpieli w mroźnych warunkach.

Kamila Brzezińska