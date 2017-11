Czy to morderstwo? Prokuratura bada okoliczności śmierci 32-latka

31 października w jednym z mieszkań na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli doszło do tragicznego zdarzenia w wyniku, którego śmierć poniósł 32-letni mieszkaniec naszego miasta. Co było przyczyną zgonu mężczyzny ustala stalowowolska policja wraz z prokuraturą. Na chwilę obecną śledczy nie wykluczają, że mogło to być morderstwo. Więcej będzie wiadomo po sekcji, która zostanie przeprowadzona dnia dzisiejszego.

Share 0 Share 0 Share 0