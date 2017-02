Morderstwo w Nisku. Mąż zabił żonę

54-letni mieszkaniec Niska w nocy z niedzieli na poniedziałek zabił swoją żonę. Mężczyzna sam powiadomił policję. Był pijany.

– 5 lutego około godz. 23.40 54-letni mieszkaniec Niska powiadomił telefonicznie dyżurnego policji, że dokonał zabójstwa żony – mówi „Sztafecie” kom. Jarosław Zych z Komendy Powiatowej Policji w Nisku. – Przybyły na miejsce partol potwierdził to zdarzenie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 53-letniej kobiety.

Podejrzany o zabójstwo był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany do wyjaśnienia. Obecnie trwają czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nisku. Będzie przeprowadzona sekcja zwłok tej kobiety.

– Z takich ustaleń szybkich wiemy, że wcześniej w tej rodzinie nie były przeprowadzane interwencje policji. Nie było też prowadzonej niebieskiej karty dotyczącej przemocy w rodzinie. To wszystko co na tę chwilę mogę powiedzieć – dodaje Zych.

