Monitoring pracowników

Czy pracodawca może zainstalować w miejscu pracy kamery nagrywające pracowników, jak też prowadzić monitoring poczty e-mailowej pracowników? – pytają czytelnicy „Sztafety”.

Co do zasady, wprowadzenie w zakładzie pracy monitoringu jest dopuszczalne, ale ograniczone. Pracodawca wprowadzający w miejscu pracy monitoring musi przestrzegać warunków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawa pracownika do poszanowania jego godności i dóbr osobistych.

Monitoring w miejscu pracy nie zawsze wiąże się z umieszczaniem kamer nagrywających pracowników. Monitoring może przybrać różne formy, np. poprzez sprawdzanie wykazu połączeń telefonicznych, kontrolę poczty elektronicznej. Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii umieszczania monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie. Ponieważ to pracodawca ponosi ryzyko prowadzenia własnej działalności, a także ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, to pracodawcy chcąc uniknąć np. kradzieży czy też wejścia osób nieuprawnionych na teren zakładu pracy, decydują się na zainstalowanie monitoringu. Decyzja o zastosowaniu monitorowania pracowników jest autonomiczną decyzją pracodawcy, jednakże dla jej legalności, pracodawca powinien poinformować o tym pracownika.

Stosowanie monitoringu w miejscu pracy powinno mieć przede wszystkim uzasadniony cel, jak np. bezpieczeństwo pracowników czy klientów. Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, by podczas monitorowania nie naruszać praw pracowników i dbać o to, by nagrane materiały nie dostały się w ręce niepowołanych osób. Zapisy dotyczące monitorowania miejsca pracy warto zawrzeć w regulaminie pracy, gdzie szczegółowo zostanie określony obszar kontroli objęty kamerami. Można też przekazać informację o stosowaniu monitoringu każdemu pracownikowi z osobna, na piśmie, pod którym potwierdzi on fakt otrzymania takiej informacji.

Monitoring w miejscu pracy daje możliwość ochrony mienia przedsiębiorstwa, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czy też ograniczenia zjawiska kradzieży. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu pracy pracowników i ich zaangażowania w pracę. Celem wprowadzenia takiej kontroli nie może być jednak sprawdzanie jakości pracy pracowników.

Zasady zastosowania kamer mogą wynikać z regulaminu pracy i powinny być udostępnione dla wiadomości pracowników, np. poprzez zamieszczenie takiej informacji na tablicy ogłoszeń.

Należy jednak pamiętać, że stosowanie monitoringu w miejscu pracy stanowi poważne zagrożenia dla prywatności pracowników, dlatego też pracodawca wprowadzając monitoring w miejscu pracy powinien zagwarantować pracownikom prawo do prywatności i jak najmniej ingerować w tę sferę pracownika, a środki zastosowane przez pracodawcę powinny być proporcjonalne do celów, jakim mają służyć. Instalując monitoring w miejscu pracy, należy pamiętać, że kamer nie instaluje się w miejscach, gdzie oczekuje się zachowania prywatności, np. w toaletach, szatniach czy pomieszczeniach socjalnych, gdyż pracownicy nie świadczą tam pracy.

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych dostęp do nagrań pochodzących z monitoringu mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez administratora. Poza tym, zapisów nie należy przechowywać dłużej niż przez czas niezbędny dla celów zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego też administrator danych osobowych w polityce bezpieczeństwa firmy powinien określić, jak długo nagrania będą przechowywane w zakładzie.

Dość kontrowersyjną kwestią w wielu zakładach jest monitoring poczty e-mailowej pracowników. W zasadzie pracodawca może kontrolować, co robią pracownicy w czasie pracy na komputerze, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania ich, że ich aktywność jest monitorowana. Należy wykluczyć możliwość pracodawcy dostępu do treści e-maili pracowników, wysyłanych i pobieranych z ich prywatnego konta pocztowego, nawet gdy pracownik korzysta ze służbowego komputera. Samo czytanie tego rodzaju poczty jest bowiem nielegalne. Pracodawca nie ma także prawa czytać ani wykorzystywać jako dowodów prywatnej korespondencji prowadzonej za pośrednictwem służbowego konta pocztowego. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca miał dostęp do służbowej korespondencji e-mailowej, w tym także kierowanej do innych pracowników. Pracownicy działają bowiem w imieniu pracodawcy i w ramach czynności nadzorczych nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, pracodawca ma prawo wglądu do takiej poczty. Kontrola, przede wszystkim czasu pracy, obejmować może także zapisy z logowania do komputerów służbowych.

Obecnie brak jest regulacji, które precyzowałyby czy i kiedy można wprowadzić monitoring pracowników, jednakże planowane zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych mają wprowadzić zapisy o możliwości monitorowania pracowników.

Bożena Kolba