Monitoring miejski zarejestrował chwilę kradzieży

Zapis z kamer umieszczonych na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pomógł w ustaleniu sprawcy kradzieży. Rowerzysta w połowie listopada podjechał pod zaparkowanego forda i śrubokrętem wyrwał zaślepkę do haka holowniczego, uszkadzając przy tym zderzak. Sprawca przyznał się do kradzieży i dobrowolnie poddał karze.

W połowie listopada w Komisariacie Policji w Rudniku nad Sanem złożone zostało zawiadomienie o kradzieży elementu wyposażenia samochodu. Nieznany sprawca ukradł zaślepkę do haka holowniczego i uszkodził zderzak forda. Pojazd stał pod Urzędem Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. Miejsce to było objęte monitoringiem. Został on zabezpieczony przez policjantów.

Funkcjonariusz w trakcie przeglądania zapisu z kamer rozpoznał sprawcę. Dokładnie widać było jego twarz. 50-latek z tej samej miejscowości przed godz. 20 podjechał rowerem pod budynek urzędu i skierował swoje kroki do forda. Przy pomocy śrubokręta wyrwał zaślepkę od haka holowniczego, wsiadł na rower i odjechał.

Policjant wezwał sprawcę do komendy. Początkowo mężczyzna nie chciał przyznać się do kradzieży, jednak zmienił zdanie, gdy dowiedział się o monitoringu. 50-latek dobrowolnie poddał się karze.

KPP Nisko