Moja „żaba” ma duże zaległości

– Ten rok może być dla mnie przełomowym. Na to liczę. Chcę, żeby odpowiedział mi na pytanie, co dalej z moim życiem – mówi najlepszy pływak Motyla MOSiR Stalowa Wola MARCIN SOWA. Od października jeden z najbardziej utalentowanych „żabkarzy” w Polsce trenuje pod okiem utytułowanego polskiego trenera, a od listopada 2016 roku także prezesa Polskiego Związku Pływackiego, rodowitego… stalowowolanina, Pawła Słomińskiego.

– Jestem w grupie trenera Macieja Certy, z którym startowałem na ostatnich zimowych mistrzostwach Polski na krótkim basenie w Olsztynie – mówi Marcin SOWA. – Płynęliśmy obok siebie na „setkę”. Ja zakwalifikowałem się do finału B. On „odpuścił” kolejny wyścig, bo uznał, że nie ma zbyt wielu szans na dobre pływanie, skoro nie przygotowywał się specjalnie do mistrzostw.

– Uważasz, że to dobre rozwiązanie mieć trenera niewiele starszego od siebie?

– A jakie to ma znaczenie? Nie wiek, lecz wiedza, umiejętność przekazania jej zawodnikom, warsztat trenerski i wiele innych czynników odgrywa w takiej współpracy na linii pływak–trener wiodącą rolę.

– Niewątpliwie, ale jak sobie przypominam, to wcześniej byłeś pod skrzydłami fachowców z dużo większym bagażem doświadczeń, zawodowych, życiowych…

– To prawda. W Stalowej Woli prowadzili mnie panowie: Andrzej Chmielewski, Aleksander Gajda i Jarosław Niedbałowski, a później w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu, pani Barbara Lipniarska-Skubis, a po niej trener Piotr Woźnicki, który pełnił w tamtym czasie także funkcję trenera polskiej kadry młodzieżowej.

– Pracując z tym trenerem, po raz pierwszy stanąłeś na podium mistrzostw Polski, tak?

– Nie. Pierwszy medal mistrzostw Polski zdobyłem z trenerką Barbarą Lipniarską-Skubis. To niezwykle ciepła, miła pani, znająca pływanie od podszewki. Naprawdę świetna kobieta i znakomity trener. Niedawno odeszła na emeryturę. Z nią zdobyłem pierwszy medal, „srebro” w Gliwicach w mistrzostwach Polski do lat 16, a później dwa złote medale, także na mistrzostwach Polski, ale na basenie w Dębicy, na 50 i 100 m stylem klasycznym.

– To przypomnij od razu, co „wypływałeś” z trenerem Woźnickim, u którego byłeś przez ostatnie dwa lata?

– W pierwszym roku nic. Poznawaliśmy się. Nowy trener, nowa praca… To był przestój z mojej strony, ale muszę powiedzieć, że trener, kiedy mnie przejmował, nie wymagał ode mnie od razu rewelacyjnych wyników. Przepracowaliśmy rok i na mistrzostwach Polski do lat 17 w Gliwicach zdobyłem „brąz” na 100 m, oczywiście „żabką”.

– Pamiętam naszą ostatnią rozmowę. Mówiłeś o studiach i kontynuowaniu przygody z pływaniem w Stanach Zjednoczonych. Z Warszawy, owszem, bliżej na Florydę niż ze Stalowej Woli, ale wciąż daleko…

– Moje życiowe plany uległy korekcie (śmiech). Stwierdziłem, że po co mam wyjeżdżać do Ameryki, skoro w Polsce są znakomici trenerzy i bardzo dobre warunki do trenowania. Ten rok chcę się całkowicie poświęcić pływaniu. Dla pływania odpuściłem studiowanie. Po ukończeniu liceum w Oświęcimiu przeniosłem się do Warszawy i chciałbym za kilka miesięcy powiedzieć, że dokonałem słusznego wyboru. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak zakładam, to zostanę w stolicy i rozpocznę studia.

– A dlaczego akurat Warszawa? Ze względu na osobę Pawła Słomińskiego – człowieka ze Stalowej Woli?

– No, pewno tak. Rozważałem kilka klubów, ale pomyślałem: co będę przebierał, jak mogę trenować u gościa z najwyższej półki. Osobą, która w pływaniu osiągnęła w zasadzie wszystko. Jako trener Paweł Słomiński doprowadził do medali m.in. Otylię Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego i Radosława Kawęckiego.

– Ale od dwóch miesięcy Paweł Słomiński jest także prezesem Polskiego Związku Pływackiego i nie obawiasz się, że więcej czasu będzie poświęcał teraz pracy związkowej niż szkoleniowej?

– Nie tylko jest prezesem, także wykładowcą na uczelni. To bardzo mądry człowiek. W ubiegłym roku zrobił dwa doktoraty i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, kiedy obserwuję, z jaką pasją podchodzi do tego, co robi. Dlatego nie mam żadnych obaw. Wiem, że tak poukłada swoją pracę w związku, na uczelni i na basenie, że wszystko będzie funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku.

– Przyznasz jednak, że pan Słomiński jest postacią… kontrowersyjną w środowisku pływackim. Ma wielu zwolenników, ale tyle samo przeciwników. Nie każdemu podoba się, że cała władza w PZP będzie teraz należała do jednego człowieka, który decydował będzie o wszystkim praktycznie sam. O strategii związku, finansach, sztabie szkoleniowym, kadrze narodowej.

– Nie mam na ten temat odpowiedniej wiedzy, ale – jak już powiedziałem wcześniej – to właśnie trener Paweł Słomiński, a nie ktoś inny odniósł sukces i jestem przekonany, że poradzi sobie w nowej dla siebie roli z pożytkiem dla polskiego pływania.

– Które ostatnio dołuje i to dość mocno.

– Fakt, że ostatnie wyniki polskich pływaków były dużo poniżej oczekiwań, ale tak źle to nie jest. Idzie nowa fala. Jest cała masa bardzo zdolnych zawodników. Pokazały to choćby ostatnie mistrzostwa Polski w Olsztynie.

– Można chyba powiedzieć, że były to twoje pierwsze „na poważnie” brane seniorskie mistrzostwa. W roku ubiegłym i wcześniej startowałeś z seniorami, ale powiedziałbym, że raczej… szkoleniowo.

– Tak, bo wcześniej chodziło głównie o to, by móc podpatrywać najlepszych. Stajesz na słupku startowym, a obok ciebie najlepsi pływacy w kraju i wtedy człowiek stara się zapamiętać każdy ich ruch, notujesz w głowie wszystko, co się da. W wodzie, w trakcie wyścigu, wiele już zrobić nie możesz, ale cokolwiek uda się dostrzec, to na twój plus. W grudniu w Olsztynie po treningach z seniorami na AZS-ie, inaczej podchodziłem do swoich startów. Ale cały czas z pokorą i uznaniem dla najlepszych. W pływaniu, jak wszędzie, też jest hierarchia.

– Masz nadzieję, że za jakiś czas młodzi zawodnicy wkraczający w kategorię seniorów będą tak samo spoglądać w twoim kierunku, jak ty dziś patrzysz na Kawęckiego, Certę i innych mistrzów?

– W Olsztynie zaliczyłem fajny progres. Trenerzy byli zadowoleni z moich wyników. Dotarłem do finału A na 50 m. W półfinale popłynąłem w czasie 28 sekund. W finale zająłem 9. miejsce czasem 28,20. Na 100 m uzyskałem 12. czas – 1:01,71, a na 200 m byłem pierwszy w finale B, czasem 2:14,24. Jestem ze swoich startów zadowolony. W pół roku poprawiłem się na „pięćdziesiątkę” o pół sekundy, także na 100 i 200 m jest progresja, więc jest też nadzieja na to, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Chcę w tym roku dołączyć do czołowej grupy 5–6 najlepszych „żabkarzy” w Polsce.

– Przyznasz jednak, że styl klasyczny nigdy nie był domeną Polaków na arenie międzynarodowej.

– To się zmieni. Jest w tej chwili kilku młodych „żabkarzy”, którzy swoimi wynikami dobijają się do europejskiej czołówki. W Olsztynie zaskoczył wszystkich Bartek Roguski, z którym jestem w jednej grupie u trenera Certy. Ale są też inni, którzy pokazują, że i w Polsce są zawodnicy, którzy potrafią dobrze opanować najtrudniejszy technicznie styl pływacki.

– „Żabka” jest najtrudniejszym stylem…?

– Tylko pozornie sprawia wrażenie łatwego. Ta „zawodowa”, prawdziwa, prawidłowa „żabka” to tak naprawdę przeciwieństwo pływania. Tu wszystko należy robić nienaturalnie. Generalnie pływanie jest sportem wbrew naturze. Przecież człowiek rodzi się bez płetw i oddycha płucami, nie skrzelami. A w stylu klasycznym dochodzą jeszcze ruchy, które człowiek musi wypracować, nauczyć się ich od podstaw. To nie to samo, co na przykład bieganie.

– Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przyjściu do AZS? Co usłyszałeś od trenerów w Warszawie?

– Że moja „żaba” ma duże zaległości, że to nie jest pływanie na najwyższym poziomie. Dobrze było usłyszeć prawdę i inne spojrzenie na to, co robię, ale „z deczka” byłem zaskoczony taką opinią.

– Który trener oznajmił ci, że masz braki techniczne?

– Paweł Słomiński. Wcześniej nikt mi tego nie powiedział. Miałem niezłe wyniki i to wystarczyło do tego, żeby pozytywnie oceniać moje pływanie. Dlatego cieszę się, że zostałem uświadomiony, ile mi brakuje i nad czym muszę pracować. Paweł Słomiński nie owija niczego w bawełnę. Mówi, jak jest, i tego samego oczekuje od swoich pracowników i każdego zawodnika. Taki układ bardzo mi odpowiada.

– A tak w ogóle, to wcześniej, zanim trafiłeś do AZS Warszawa, miałeś jakiś kontakt z trenerem Słomińskim?

– Kilka lat temu, pięć a może sześć, byłem na zawodach w Kozienicach, razem z trenerem Niedbałowskim. Pan Słomiński pełnił rolę spikera, ale też pływali tam jego zawodnicy. Kiedy go zobaczyłem, pomyślałem, że szybko może mi się taka okazja nie trafić, i że i warto poprosić go o autograf. No i mam go. Schowany jest w jednej z książek i mam nadzieję, że kiedyś pokażę go trenerowi Pawłowi, bo przypuszczam, że nie pamięta tamtego zdarzenia z Kozienic (śmiech).

– Będąc zawodnikiem AZS Warszawa, stałeś się zawodowcem. Szkoła to szkoła, tu już nie ma miejsca na uczniowskie słabostki. Powiedz, jak wygląda dzień zawodowego pływaka?

– Trenuję 11 razy w tygodniu. Wstaję o piątej rano, bo o godzinie szóstej rozpoczynam trening, który trwa do ósmej. Później, w związku z tym, że nie muszę iść na zajęcia na uczelnię, mam wolny czas. Najczęściej robię wtedy zakupy i obiad. O godzinie 17 muszę być na pływalni. Pierwszą godzinę mamy zajęcia „na lądzie”, a dwie następne w wodzie. I tak od poniedziałku do soboty. Niedzielę mam całą wolną.

– Nieźle… I co? Odpowiada ci taki rygor?

– Jak najbardziej. Wstaję bardzo wcześnie, więc przez to wydłuża mi się dzień i mogę w pełni korzystać z dobrodziejstw Warszawy.

– Co masz na myśli?

– Warszawa to – jak mawia trener Słomiński – rozwojowe miasto.

– Bo rozwija się szybciej niż inne polskie miasta?

– Nie, bo umożliwia ludziom rozwijanie swoich pasji, wiedzy itd. Tu zawsze coś się dzieje. Miasto tętni życiem i stwarza każdemu warunki do rozwoju. Pod każdym względem. W takich miastach jak Stalowa Wola czy Oświęcim to „coś” działo się od czasu do czasu. A w Warszawie dzieje się każdego dnia.

– Krótko mówiąc, podoba ci się życie w stolicy?

– Spodobało się. Mieszkam w akademiku – spotykam tu m.in. Asię Jóźwik – mam zorganizowany czas na pływanie i prywatne życie. Narzekać nijak nie mogę.

– Nawet na jedzenie? Tak smacznie gotują w akademickiej stołówce? Czy spożywasz posiłki na mieście?

– Obiady sam gotuję.

– Noooo, już to widzę!

– Serio. A co to takiego wielkiego?! Nie tylko dla siebie gotuję, także dla swojej dziewczyny, i… nie narzeka (śmiech).

– A jakie jest twoje sztandarowe danie, parówki, jajecznica…?

– Dopiero wnikam w kulinarne meandry, ale myślę, że gdybym przygotował spaghetti, to byłby pan zaskoczony (śmiech).

– No tak, wrzucić „Barillę” na kilka minut do gotującej wody, potem zmieszać z jakimś „gotowcem” ze słoika, z Biedronki, Tesco czy Carrefoura, i danie gotowe, co?

– Wcale, że nie! Sam przygotowuję sos. Od początku do końca. OK. Makaronu sam nie robię, kupuję. Może być „Barilla”, chociaż uważam, że równie smaczna jest „Lubella”. Ale sos robię sam. Moja mama prowadzi restaurację, świetnie gotuje, więc jak czegoś nie wiem, dzwonię do niej, udzielała mi wskazówek i wszystko staje się proste. Ostatnio po raz pierwszy ugotowałem rosół. Wyszedł mi ekstra, palce lizać (śmiech).

– Na rosole to ty chłopaku daleko nie zajedziesz… Zawodowe pływanie potrzebuje odpowiedniej ilości kalorii i z tego co wiem, to wy, pływacy, raczej nie musicie zbytnio dbać o dietę.

– Z rosołu można zrobić pomidorówkę (śmiech). Przyznaję, pływanie w odróżnieniu od innych dyscyplin nie wymaga tak bardzo rygorystycznego nastawienia do jedzenia. Do tego, co się je oraz ile się je. Oczywiście bez przesady. Nieraz słyszałem, jak trener mówił komuś, odchudź się, nie jedz tyle, ale słyszałem też: nabierz masy, kilogramów, bo inaczej nie dasz rady.

– Byłeś w Japonii?

– Nie, ale od zawsze chciałem pojechać do Japonii. Odkąd pamiętam, kultura tego kraju mnie fascynowała.

– Będziesz miał okazję. Za trzy i pół roku odbędą się w Tokio igrzyska olimpijskie.

– To byłoby coś wspaniałego znaleźć się w kadrze olimpijskiej. Trzy i pół roku to i dużo, i mało.

– Ale powiedz przynajmniej, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy i postarasz się dołączyć do grona olimpijczyków wywodzących się ze Stalowej Woli.

– To byłoby coś pięknego reprezentować Stalową Wolę, Polskę w Japonii, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężko będzie dostać olimpijską nominację. Pływanie jest tą dyscypliną, w której o wyniku decydują takie detale, jak nigdzie indziej. No, ale wiedziałem, za co się biorę, więc po tylu latach trenowania nie odpuszczę. Będę walczył, dokąd starczy mi sił. To mogę obiecać. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy.

