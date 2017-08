Młodzi żeglarze z Niska spełniają swoje marzenia

Zawodnik z Jacht Klubu Nisko Daniel Bylicki wziął udział w VI Otwartych Mistrzostwach Podkarpacia w klasie Optimist w grupie B. Jeszcze do niedawna start w tej kategorii był dla niżańskich żeglarzy jedynie marzeniem. Dzięki działalności Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży stało się to jednak możliwe.

Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko od tego roku rozpoczęło działalność Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, która szkoli dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Szkoła ta powstała z wcześniej istniejącej już Sekcji Optimist. Na zakończenie nauki jej uczniowie zdają egzamin na patent żeglarza jachtowego, którego posiadanie umożliwia samodzielne prowadzenie łódki żaglowej oraz otwiera drogę do dalszego szkolenia w kierunku żeglarstwa. Również w bieżącym roku, w szkole otwarto sekcję regatową przygotowującą młodych żeglarzy do startu w ogólnopolskich regatach.

Jeszcze do niedawna dla młodych niżańskich żeglarzy start w regatach klasy Optimist grupy B był nieosiągalny, natomiast w tym sezonie, dzięki pomocy Jacht Klubu Kotwica z Tarnobrzega Daniel Bylicki z niżańskiego Jacht Klubu wziął udział w VI Otwartych Mistrzostwach Podkarpacia w klasie Optimist w grupie B.

W przyszłym roku oprócz szkoleń Szkoła planuje również dalsze starty w ogólnopolskich regatach klasy Optimist, na co zostały dwukrotnie złożone wnioski w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu „Klub” (pierwsza i druga edycja)

Więcej informacji na stronach www.facebook.com/szkolazeglarstwadladzieciimlodziezy/ oraz

www.jachtklubnisko.pl/

Kamila Brzezińska