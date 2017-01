MKL Sparta Stalowa Wola podsumowała rok 2016

Patryk Pawłowski wygrał wewnętrzną klasyfikację współzawodnictwa sportowego w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Sparta Stalowa Wola. Miejsce drugie zajął kulomiot Paweł Kolano, a trzecie biegaczka Klaudia Dębiak.

Sparta podsumowała 34. sezon swojej działalności, podczas którego ogłoszono wyniki współzawodnictwa klubowego w roku 2016. O zwycięstwie Patryka Pawłowskiego zadecydowały wyniki jakie uzyskał w starym roku w mistrzostwach Polski seniorów biegach na 5 i 10 km. Podczas 92. mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy w biegu na 5 km zajął siódme miejsce (czas 14:29,76), a w Białogardzie na dwukrotnie dłuższym dystansie był szósty (30:09,67). Nie udało mu się zająć miejsca w pierwszej „dziesiątce” w przełajowych mistrzostw Polski seniorów w Żaganiu – był jedenasty – ale naprawdę niewiele stracił do najlepszych, udowadniając po raz kolejny, że wciąż w nim drzemie bardzo duży potencjał.

Podobnie ma się rzecz z Pawłem Kolano. 17-letni podopieczny Pawła Drapały poprawił w ubiegłym roku cztery rekordy klubowe w rzucie młotem 5 i 6 kg w dwóch kategoriach wiekowych (U 18 i U 20). Podczas XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu w kwalifikacjach rzutu młotem 5 kg uzyskał odległość 49.22 m, która dała mu finał, ale nie mógł w nim wystartować, ponieważ nabawił się w trakcie zawodów kontuzji i zakończył udział w mistrzostwach Polski juniorów młodszych na dwunastej pozycji.

Trzecie miejsce zajęła Klaudia Dębiak. Niespełna 15-letnia biegaczka dobrze radzi sobie w biegach na 300, 600 i 1000 m. W tej ostatniej konkurencji jej najlepszy czas to 3:10,73. Tuż za podium, na miejscu czwartym znalazł się… pływaczka Motyla, jedna z najbardziej utalentowanych pływaczek w kraju w swojej kategorii wiekowej, Karolina Gancarz (rocznik 2001). Uczennica Gimnazjum r 4 w Stalowej Woli została w roku ubiegłym mistrzynią województwa młodziczek w skoku wzwyż (145), ponadto zajęła drugie miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w Krakowie (148). Miejsce piąte przypadło Dominice Szymańskiej – rekordzistce klubu na 80 m ppł w kategorii U 16.

W roku 2016 ustanowiono 13 rekordów klubu. Dziesięciu zawodników Sparty zdobywało punkty do krajowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Czternastu zawodników zdobywało klasy sportowe, w tym I klasę Patryk Pawłowski. W lidze juniorów Sparta zdobyła 1387 pkt, na co złożyły się wyniki uzyskane przez 18 zawodników. Najwięcej punktów było dziełem Jakuba Porcji (100, 200 m oraz skok w dal) – 124,75. Ponad 100 punktów zdobyli także: Krystian Kiszka i Grzegorz Wryk. Dziewięciu „spartan” zajmuje miejsca w pierwszej pięćdziesiątce statystyk Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W roku 2016 z zawodnikami Sparty pracowało sześciu szkoleniowców: Ewa Idziniak, Paweł Drapała, Krzysztof Momot, Andrzej Siwek, Benedykt Sobczyński i Edward Sudoł.

