[Zdjęcia] 6 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbył się XIII Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy walczyli o zakwalifikowanie się do Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w 2018 roku.

Tego typu impreza w Stalowej Woli odbyła się już po raz 10.

– Dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stalowej Woli jest to ogromne wyróżnienie ze względu na to, że przyjeżdżają do nas zawodnicy z całego województwa podkarpackiego. Uczestnicy rywalizują w wielu dyscyplinach. Poza tym rodzice odczuwają ogromną radość kiedy dzieci przyjeżdżają do domu i chwalą się swoimi osiągnięciami – mówi Barbara Nabrzeska, dyrektor ZS Specjalnych w Stalowej Woli.

Udział w Olimpiadzie wzięli zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z takich miejscowości jak: Dębica, Jarosław, Lesko, Mielec, Rudnik, Rzeszów, Tarnobrzeg i Stalowa Wola.

W zawodach startowało 60 grup, każda z nich była grupą finałową. Zawodnicy zostali dobrani pod względem wieku i wyników przesłanych przez poszczególnych trenerów i zmierzyli się w takich konkurencjach jak: biegi na 100 m, 200 m, 400 m, 800m, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą mężczyzn 4 kg, pchnięcie kulą kobiet 3 kg, sztafeta 4 x 100 m, skok wzwyż mężczyzn.

Złoty medal daje szansę na walkę o udział w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.