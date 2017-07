29 lipca Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawita do Tarnobrzega z kampanią społeczną „Mistrzowie w pasach”. Głównym celem inicjatywy jest nauka jak prawidłowo zapinać pasy w samochodzie i montować foteliki dla dzieci.

„Mistrzowie w pasach” specjalnie podczas wakacji prowadzą działania w plenerze organizując w całej Polsce PIT STOP-y na stacjach paliw Lotos. Są to spotkania bezpośrednie z użytkownikami dróg, podczas których eksperci brd w ramach 4. edycji kampanii społecznej „Mistrzowie w pasach” prowadzą instruktaże PRAWIDŁOWEGO zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie oraz poprawnego montowania fotelików dla dzieci. Do wzięcia udziału w PIT STOP-ie 29 lipca w Tarnobrzegu zostają zaproszeni wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą stację paliw. Atrakcji nie zabraknie.

Kampania jest skierowana do kierowców i pasażerów oraz – w tym roku – do nowej grupy docelowej: instruktorów i adeptów szkół nauki jazdy. Do grudnia w całej Polsce zaplanowano blisko 50 wydarzeń. Oprócz PIT STOP-ów – specjalnych punktów instruktażowych na stacjach paliw w całej Polsce, odbędą się także lekcje bezpieczeństwa dla dzieci w szkołach i przedszkolach, szkolenia dla instruktorów nauki jazdy, specjalne seminaria i występy muzyczne oraz spotkania dedykowane dla dużej publiczności w postaci pikników i festiwali.

Ponadto podczas 4. edycji kampanii organizatorzy starają się kreować modę na prawidłowe zapinanie pasów i poszukują wśród uczestników wydarzeń ambasadorów bezpieczeństwa na drodze, apelujących o zadbanie o zdrowie i życie – własne i wszystkich innych użytkowników dróg.

A co „Mistrzowie w pasach” szykują na spotkanie w Tarnobrzegu?

Podczas PIT STOP-ów stacje paliw zamieniają się w punkt ekspercki. W charakterystycznie zaaranżowanym namiocie uczestnicy spotkania mogą skorzystać z indywidualnych porad oraz warsztatów zapinania pasów i montażu fotelików dla dzieci. Eksperci sprawdzają też, czy pasy i zagłówki w samochodzie są poprawnie umocowane. Potem prowadzą instruktaże z uczestnikami podróży już w ich aucie. A wszystko w swobodnej atmosferze, jak na wakacje przystało. Nie brakuje zabaw dla dzieci i konkursów z nagrodami.

Uczestnicy po instruktażu zostają wyposażeni w pakiet materiałów edukacyjnych, by w razie czego móc przypomnieć sobie wiedzę, ale co ważniejsze, przekazywać ją dalej. Każdy bowiem, kto tylko zechce, może się włączyć w kampanię, w jej trwający od początku konkurs na „MISTRZA W PASACH” i „MISTRZA W FOTELIKU”, gdzie prócz odznaczeń i prezentów, wygraną jest najważniejsze: bezpieczne życie i zdrowie.

Wydarzenie odbędzie się 29 lipca w godz. 13.00-19.00 na stacji paliw Lotos, ul. Sikorskiego 25 w Tarnobrzegu!