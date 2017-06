Dwa mistrzostwa gwardyjskie dla bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team

Na ringu w Busku Zdroju rozegrane zostały VII Otwarte Gwardyjskie Mistrzostwa Polski. Zgłosiło się 157 bokserów i bokserek z 40 klubów: 18 kadetek, 14 juniorek, 3 seniorki, 22 młodzików, 44 kadetów, 32 juniorów i 24 seniorów. Do Buska-Zdroju pojechali także zawodnicy dwóch stalowowolskich klubów, Stali Boxing Team i Ringu Sikorski.

Najlepiej z naszych bokserów zaprezentował się Damian Małek ze Stali Boxing Team. Stoczył dwie walki w kategorii 60 kg (kadet), obie zakończył przed czasem i stanął na najwyższym stopniu podium. W półfinale pokonał Szczepana Jasińskiego z Global Boxing Tarnów, odsyłając go narożnika po zaledwie kilkudziesięciu sekundach walki, a w finale nie dał żadnych szans Andrzejowi Timofejczukowi z Hetman Białystok. W tym przypadku sędzia zakończył walkę po I rundzie. Trener Hetman uznał, że nie warto narażać swojego zawodnika z bijącym mocno bokserem ze Stalowej Woli.

Ze „złotem” wrócił także kolega klubowy Damiana Małka Grzegorz Chmielowiec (junior, kategoria wagowa 91 kg). Jego rywal Maciej Korban z Fightera UKB Kielce nie stanął jednak do walki, oddał mecz walkowerem i bokser Stali triumfował bez potrzeby krzyżowania rękawic.

Trener Stali Władysław Wydra miał w tych mistrzostwach jeszcze dwóch swoich podopiecznych. W kategorii kadeta w wadze do 46 kg startował Beniamin Zarzeczny. Nasz zawodnik pokazał kawał dobrego boksu i… przegrał z Jakubem Dziwiną z UKS Berej Boxing Lublin 2:3.

– Nie mogłem uwierzyć, kiedy ogłoszono werdykt – mówi Władysław Wydra. – Za chwilę okazało się, że jest nas więcej. Bo każdy, kto oglądał tę walkę nie miał wątpliwości, że zwycięstwo należało się Benkowi. Nie mogłem tego puścić płazem i powiedziałem, co myślę o tym i że nie będę nigdy tolerował oszukiwania młodzieży. Nie można tak robić i po temacie.

Decyzji sędziów nikt i nic zmienić już nie mogło. Bokser Stali musiał przełknąć gorycz porażki i czekać cierpliwie na kolejną swoja walkę z Dziwiną, by udowodnić swoją wyższość. Przegrał także Dawid Pytlak (kadet, 70 kg). Pokonał go w eliminacjach Wojciech Góral z Gwardii Wrocław 3:0.

Ring Sikorski pojechał w 6-osobowym składzie. Pecha miała Dominika Sibiga, która miała walczyć w juniorkach w kategorii 69 kg. – Miała, ale nie walczyła, bo ktoś z organizatorów pokpił sprawę i walka nie odbyła się – mówi trener Ringu Artur Chomiak. –. Walka miała być wyznaczona na niedzielę, a tymczasem po przyjeździe okazało się, że jest pierwszego dnia, w sobotę. A w sobotę Dominika była świadkiem na ślubie i nie mogła wejść do ringu.

W kategorii młodzika w wadze do 48 kg boksował Damian Barzycki. Przegrał z Albertem Rogożem z Tigera Tarnów 1:4. – Mimo porażki ja jestem zadowolony z postawy Adriana, bo walczył w cięższymi o 2-3 kg rywalami a w tej kategorii wagowej ma to dość duże znaczenie – powiedział trener Chomiak.

Ksawery Sibiga (młodzik, 59 kg) przegrał przez TKO w II rundzie z Oskarem Kseklem z Fightera UKB Kielce. Dwa pojedynki stoczył Bartłomiej Koryga (młodzik, 76 kg). W pierwszym pokonał przed czasem już w I rundzie Jakuba Słowińskiego z KSZO, a w drugiej przegrał 1:4 z Kacprem Delegewiczem, także z Ostrowca. Również Patryk Nowak (kadet, 70 kg) wygrał pierwszą walkę a drugą przegrał. Najpierw pokonał Miłosza Gallasa z Obry Zbąszyn 5:0, drugą przegrał przez TKO w II rundzie z Dawidem Zomkowskim z KSZO.

Szósty zawodnik Ringu Patryk Wołos (senior, 75 kg) wystąpił na własna prośbę, pojechał z niewyleczoną do końca kontuzją i po pierwszej rundzie nie był w stanie kontynuować walki, więc trener Chomiak nie wypuścił już do niej swojego podopiecznego z narożnika. Do finału awansował Marcin Kołek z Broni Radom.