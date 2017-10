Miliony na sprzęt dla niżańskiego szpitala

[Zdjęcia] 6 milionów 569 tysięcy złotych wyda Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku na zakup nowoczesnego sprzętu. Tomograf komputerowy, aparat RTG, aparaty USG, laparoskop chirurgiczny i ginekologiczny oraz wiele innych sprzętów trafi do lecznicy w przyszłym roku. Zakup nowego sprzętu jest możliwy dzięki sięgającemu nieco ponad pięć milionów złotych wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki wsparciu z UE już w przyszłym roku do szpitala trafi między innymi aparatura do diagnostyki obrazowej wraz ze sprzętem do ucyfrowienia, a także sprzęt medyczny na blok operacyjny i sale operacyjne.

– Sprzęt jaki do nas trafi możemy podzielić na dwie grupy. To sprzęt medyczny, czyli tomograf komputerowy, aparatu USG, sprzęt na blok operacyjny, czyli laparoskopy i artroskop, sprzęt chirurgiczny do zabiegów mikrochirurgii ręki, aparat anestezjologiczny – wylicza Ryznar i dodaje, że dzięki pozyskanym środkom utworzone zostanie także dodatkowe stanowisko na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. – Na to stanowisko zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny łącznie z łóżkiem, kardiomonitorami, defibrylatorem, respiratorem. Utworzone zostaną też dwie sale pooperacyjne na oddziałach chirurgicznym i ortopedycznym. Sale te też zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, łóżka, kardiomonitory, ssaki, defibrylatory. Zostanie też zakupiony sprzęt na oddział położniczy. Będą to aparaty KTG z telemetrią, które pozwolą by pacjentka swobodnie poruszała się po oddziale a wynik badania był przekazywany do personelu medycznego.

Jak wyjaśnia Ryznar, drugi zakres projektu to ucyfrowienie diagnostyki obrazowej, czyli wprowadzenie obrazu cyfrowego oraz stworzenie repetytorium obrazów medycznych w formacie elektronicznym, które pozwoli archiwizować obrazy i zwiększy dostępność do nich przy diagnozowaniu pacjentów. – Dziś by porównać badania pacjenta z różnych okresów trzeba sięgać do zdjęć czy szukać innych zapisów na różnych nośnikach, w nowoczesnym systemie będzie to wszystko zgromadzone w elektronicznych bazach danych. Dostęp do tych wyników będzie bardzo szybki – tłumaczy szef niżańskiej lecznicy. – Pomoże to lekarzom lepiej, szybciej i bezbłędnie diagnozować pacjentów, mając całą historię leczenia pacjenta z poprzednich okresów.

Umowę na dofinansowanie zakupu podpisano we wtorek, 24 października, tuż po godz. 9 w Starostwie Powiatowym w Nisku. Sygnowali ją wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk i pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Nisku Roman Ryznar. Obecni byli także starosta niżański Robert Bednarz i zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych Stanisław Grzybowski, wicestarosta niżański Adam Mach, radna sejmiku Ewa Draus, wiceprzewodniczący rady powiatu niżańskiego Janusz Bronkiewicz oraz ordynatorzy szpitalnych oddziałów na które trafi nowy sprzęt.