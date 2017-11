Milena Lange oraz Paweł Sommer wystąpią podczas „Podwieczorku przy Fortepianie”

„Nie potrafię mówić obiektywnie o Szymanowskim, nie można przecież tego oczekiwać od człowieka zakochanego. Przy tej muzyce racjonalny osąd jest zresztą niestosowny”.

To zupełnie zrozumiałe. Dla tej muzyki można stracić głowę. Będziemy mogli przekonać się o tym już 5 listopada 2017 roku podczas koncertu w ramach niedzielnych Podwieczorków przy Fortepianie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Sopranistka Milena Lange wraz z pianistą Pawłem Sommerem zaprezentują cykl 12 Pieśni Kurpiowskich op. 58. Pomysł projektu zrodził się z zamiłowania artystów do twórczości Karola Szymanowskiego, a 80. rocznica śmierci kompozytora jest wspaniałą okazją do uczczenia pamięci oraz przybliżenia jego twórczości szerszemu gronu odbiorców.

Karol Szymanowski to jeden z najwybitniejszych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość określana jest jako ta, która „ma znaczenie dla polskości”. Uważał on, że nie ma sprzeczności pomiędzy sztuką nowoczesną w ówczesnym rozumieniu, a narodową tradycją. Z tego powodu uważa się go za ojca polskiej awangardy muzycznej XX wieku. Miał niezwykłą, twórczą odwagę łączenia tego, co już wtedy było wielką polską tradycją klasyczną z folklorem. Inspirowała go twórczość Fryderyka Chopina, ale także to, co wychodziło z wnętrza narodu, z prostego ludu, folkloru kurpiowskiego i podhalańskiego.