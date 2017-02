Mieszkanka Kępia Zaleszańskiego na gali „Kobieta Roku Kik”

Kinga Kmiotek-Gul, laureatka sierpniowej edycji konkursu „Kobieta Roku KiK” wzięła udział w uroczystej gali wieńczącej ogólnopolski plebiscyt „Kobieta Roku KiK”. Wielki finał odbył się 26 stycznia we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.

Wydarzenie to zgromadziło wielu znakomitych gości, w tym aż 9 gwiazd wieczoru – finalistek konkursu. Wszystko po to, by po miesiącach oczekiwania w końcu poznać „tę jedyną”, którą została Martyna Kaczmarek.

Na wielkie emocje towarzyszące, prowadzonej przez Elżbietę Portkę-Krebs, Gali Finałowej plebiscytu zorganizowanego przez markę KiK Textil Sp. z.o.o. dla uhonorowania wyjątkowych Polek złożyło się wiele czynników. Najbardziej znaczącym z nich okazało się rosnące z minuty na minutę napięcie związane z ogłoszeniem werdyktu oraz ogromna radość po jego poznaniu. Owe odczucia miały tym większą moc, że były udziałem nie tylko samych uczestniczek, lecz także ich bliskich, tysięcy kibiców oddających na nie swoje głosy w comiesięcznych edycjach, jak również organizatorów całego przedsięwzięcia i wszystkich zaangażowanych w jego realizację.

Przed ujawnieniem ostatecznych wyników oddech wstrzymała właściwie cała Polska – ci, którzy nie mieli możliwości pojawienia się w czwartek o godz. 17:00 we Wrocławskim Centrum Kongresowym, dzięki dostępnej na stronie konkursu transmisji, mogli uczestniczyć w gali wirtualnie. Chętnych nie brakowało, bo wyłonione dzięki głosom internautów Kobiety Miesiąca swoimi postawami, działalnością i wyjątkowymi osobowościami z łatwością zaskarbiły sobie rzesze fanów z różnych zakątków kraju.

Przypomnijmy, wśród laureatek znalazły się więc kolejno: prowadząca swój własny biznes odzieżowy blogerka Karolina Dudzińska, również blogująca Alicja Wegner, pasjonatka rysowania i książek Katarzyna Raszewska, Judyta Bork, która aktywnie wspiera dzieci z hospicjum, Joanna Kmieć – organizatorka akcji charytatywnej dla wcześniaków, prawdziwa kobieta-orkiestra Kinga Kmiotek-Gul, Miss Polski Mediów Społecznościowych na Wózku 2016 Agata Cybuchowska, Anita Pawlicka także zaangażowana w pomoc chorym dzieciom oraz Martyna Kaczmarek, która jest założycielką fundacji wspierającej krwiodawstwo i transplantację.

Wybór spośród tylu wspaniałych kobiet nie mógł więc być łatwy. Stąd też jury, pod przewodnictwem jednego z najbardziej znanych w Polsce kubańskich muzyków i perkusistów – Jose Torresa – zyskało wsparcie od internautów, którzy w odrębnym głosowaniu trwającym do rozpoczęcia Gali Finałowej, wyłonili jedną z trzech kandydatek stających do ostatecznej rywalizacji o tytuł Kobiety Roku KiK. Dzięki nim, wraz z wybranymi przez jurorów Martyną Kaczmarek oraz Joanną Kmieć, do ścisłej czołówki trafiła Kinga Kmiotek-Gul, która poruszyła serca głosujących angażując się w pozyskiwanie funduszy na leczenie i rehabilitację dla poważnie chorego synka jej przyjaciółki – Kacperka. Finalnie zwycięstwo – ogłoszone przez Jose Torresa i Członka Zarządu firmy KiK Mariusza Kulika – przypadło Martynie Kaczmarek.

Zwyciężczyni konkursu odebrała tytuł Kobiety Roku KiK, czek na 20 000 złotych oraz zaproszenie do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej realizowanej na potrzeby materiałów promocyjnych marki, która jest właścicielem ponad 3 400 sklepów na terenie Europy. Dodatkowym, niespodziewanym prezentem dla każdej z finalistek okazało się kolejne – po wygranych w edycjach miesięcznych – 2 000 złotych, które tym razem organizator podjął się przekazać na wskazane przez bohaterki wieczoru cele charytatywne.

