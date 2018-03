Mieszkania zamiast transformatorów

- W bloku, gdzie mieszkam jedno mieszkanie zajmuje stacja trafo. Wynieśmy transformatory na zewnątrz, a ktoś będzie mógł tam zamieszkać. W Stalowej Woli jest takich bloków kilkadziesiąt, a w skali kraju są ich setki – proponuje czytelnik „Sztafety”. - Stacja ta funkcjonuje na podstawie umowy pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a PGE Rzeszów, i z tego tytułu PGE Rzeszów wnosi opłatę roczną na rzecz Wspólnoty – informuje „Sztafetę” Marcin Dąbrowski z Miejskiego Zarządu Budynków w Stalowej Woli.

Stacja transformatorowa (trafo) to zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej. Stacja taka jest potrzebna, żeby do mieszkań dostarczyć energię elektryczną o właściwych parametrach, zmienia wysokie napięcie dostarczane z elektrowni na niskie, do którego przystosowane są domowe urządzenia. Współcześnie stacje takie lokalizowane są w zewnętrznych budynkach i obsługują całe osiedla. W latach 50. i 60. budowano bloki wielorodzinne według projektów, w których stacja transformatorowa znajdowała się wewnątrz bloku, zajmując dedykowane dla niej pomieszczenie bez okien. Takich bloków jest w Stalowej Woli kilkadziesiąt. Jak sugeruje nasz czytelnik, który sam mieszka w takim budynku przy ul. Wyszyńskiego 17, pozyskanie tych pomieszczeń na mieszkania poprawiłoby znacząco sytuację mieszkaniową w Stalowej Woli. - Gdyby udało się te wszystkie stacje trafo zamienić na mieszkania, to uzyskamy taką liczbę dodatkowych mieszkań, jakby został wybudowany cały blok. To mogłaby być gratka dla mieszkańców, mieszkania uszczęśliwiłyby wiele rodzin. Uważam, że warto pochylić się nad tą sprawą – mówi „Sztafecie” Jan Sołtyski ze Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 17.

Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli tłumaczy, że tak się kiedyś budowało i stacja stanowi integralną całość wykonaną według oryginalnego projektu z tamtych lat. „W sprawie przeniesienia stacji trafo w nieruchomości wspólnej nr 17 przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli informuję, że stacja ta jest umieszczona od początku wybudowania bloku, tj. od 1956 roku. W tym okresie instalowano takie stacje w całym kraju, jako stacje wnętrzowe – zasilające, wiązało się to z budową i rozwojem infrastruktury energetycznej kraju po wojnie” – czytamy w informacji przesłanej do naszej redakcji przez Marcina Dąbrowskiego, kierownika Sekcji Administracji Wspólnot MZB w Stalowej Woli...

