Mieszkania drożeją, a popyt rośnie

Kiedy w 2015 roku prezydent Stalowej Woli zapowiedział budowę trzech bloków komunalnych, powszechne stały się opinie, że spowoduje to spadek cen mieszkań na rynku wtórnym. W tym samym 2015 roku rozpoczęto budowę ekskluzywnego, zamkniętego osiedla Magnolia. Stukano się w głowy - ponad 4 tys. złotych za mkw. mogło nie znaleźć chętnych. Dziś ceny mieszkań wzrosły, a Magnolię wyprzedano niemalże na przysłowiowym pniu.

Wzrost cen mieszkań to zjawisko ogólnokrajowe, ale Stalowa Wola jest na rynku nieruchomości miejscem specyficznym. Paradoksalnie, fakt, że przybyło kilka nowych bloków mieszkalnych, w tym osiedle Magnolia, nie spowodował wzrostu liczby ofert sprzedaży i wynajmu na rynku wtórnym. Popyt na mieszkania wzrósł tak bardzo, że liczba wybudowanych w Stalowej Woli mieszkań okazała się kroplą w morzu zapotrzebowania.

To efekt „dobrej zmiany”

Jak przekonują eksperci, większe zainteresowanie kupnem mieszkań to wynik „dobrej zmiany”. – To głównie efekt dobrej koniunktury na rynku pracy, obecnie bezrobocie jest rekordowo niskie, równocześnie banki oferują kredyty hipoteczne na atrakcyjnych warunkach. Ponadto na rynku utarło się przekonanie, że inwestycje w nieruchomości to dobry sposób na lokowanie swoich oszczędności, a także szansa stabilnego zysku na rynku najmu – tłumaczy Marta Świątek, współwłaścicielka Biura Nieruchomości „Domino” w Stalowej Woli.

Do wzrostu apetytu na własne mieszkania przyczynił się także program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu młode rodziny coraz rzadziej zmuszone są mieszkać razem z teściami. Ci, których nie stać na zakup mieszkania, decydują się na wynajem - o ile jednak oferty sprzedaży można w Stalowej Woli znaleźć, to wynajęcie niedrogiej kawalerki graniczy dziś z cudem.

- Odnotowujemy szczególnie duży popyt na mieszkania małe. Kawalerki znikają z naszych ofert w ciągu kilku dni. Małych mieszkań poszukują osoby starsze i młode małżeństwa. Starsi nie potrzebują już 60-70 metrów kw., ponieważ ich dzieci usamodzielniły się i mieszkają na swoim. Duże mieszkanie jest dla nich kosztowne w utrzymaniu. Drugą grupą, która poszukuje małych mieszkań, są ludzie młodzi, których nie stać na duże metraże, bo dopiero zaczynają swoje życie zawodowe – mówi Elżbieta Barańska, od 20 lat właścicielka Agencji Nieruchomości „Posesja” ze Stalowej Woli.

Ile można zarobić na wynajmie?

Okazuje się, że zarabianie na wynajmowaniu mieszkań nie jest łatwym kawałkiem chleba. Mimo zauważalnego wzrostu cen, kwoty za wynajem mieszkań w Stalowej Woli są ciągle dalekie od tych z Krakowa czy Rzeszowa. Wynajmując nieznanym osobom można też narazić się na niespodziewane koszty i kłopoty.

- Na bieżąco słyszymy nieprzyjemne historie o tym, jak niektórzy lokatorzy zachowują się w wynajmowanych mieszkaniach, i w jakim stanie je pozostawiają. Patrząc z boku może się wydawać, że wynajmowanie mieszkania jest dobrym sposobem na zarobek, w rzeczywistości nie zawsze jest łatwo. Wynajem może być dobrym interesem, ale pod warunkiem, że naprawdę wyselekcjonuje się lokatora, sprawdzi go, a potem na bieżąco pilnuje. Ważna jest też sama umowa najmu, zawsze doradzamy także zażądania wpłaty kaucji. Niestety, brakuje również w polskim prawie szybkich narzędzi ochrony właścicieli. Kwoty tzw. „odstępnego” za kawalerkę w Stalowej Woli zawierają się pomiędzy 400 zł a 1100 złotych miesięcznie. Wszystko zależy od standardu wykończenia, wyposażenia, lokalizacji czy też rodzaju budownictwa - mówi Elżbieta Barańska.

Kupować czy nie?

Kilka miesięcy temu ceny mieszkań w Stalowej Woli dość mocno zaczęły rosnąć, mimo to w ocenie Marty Świątek z Biura Nieruchomości „Domino” nadal warto w Stalowej Woli inwestować w mieszkania. - Należy pamiętać, że nieruchomości zawsze pozostaną dobrem z wyższej półki. Posiadając kapitał lub możliwości kredytowe możemy szukać szczęścia np. w grze na giełdzie lub założyć lokatę w banku, jednak najbardziej opłacalne jest inwestowanie na rynku nieruchomości. Należy przy tym rozejrzeć się za tą idealną nieruchomością, która będzie dla nas wymarzonym miejscem do zamieszkania lub inwestycją przynoszącą realne zyski. Tutaj niezbędna może być pomoc pracowników biur nieruchomości, którzy nie tylko udzielą cennych rad ale pomogą podjąć najlepsze decyzje dopasowując je do oczekiwań klientów. Prognozy ekspertów na ogólnopolskich portalach poświęconych rynkowi nieruchomości mówią, że wzrost cen mieszkań w Polsce będziemy obserwować co najmniej do 2020 roku. Uważam więc, że cały czas warto inwestować w mieszkania, warto kupować, choć z pewnością najbardziej skorzystali ci, którzy nabyli mieszkania jeszcze przed rozpoczęciem tendencji wzrostowej - podkreśla Marta Świątek.

Magnolia poszła jak bułeczki

W 2015 roku prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział budowę 3 bloków komunalnych w Stalowej Woli, a prywatny inwestor, firma „STALPRZEM” rozpoczął budowę ekskluzywnego, zamkniętego osiedla Magnolia z trzema blokami i podziemnymi garażami. Prognozowano, że droższe mieszkania w Magnolii długo poczekają na swoich kupców, a zapowiadane tańsze mieszkania miejskie miały wpłynąć na obniżenie cen lokali mieszkalnych w Stalowej Woli. Stało się nieco inaczej - okazało się, że lokale komunalne nie będą aż takie tanie, a chętnych na lepszy standard w Stalowej Woli nie brakuje.

– Jako Agencja Nieruchomości „POSESJA” obsługiwaliśmy sprzedaż mieszkań osiedla Magnolia w imieniu firmy „STALPRZEM”. Kiedy zaczynaliśmy je oferować w cenie 4.480 zł za metr kw., większość się śmiała i pukała w głowę, że kto kupi takie drogie mieszkania. Jednak widząc jakość wykonania bardzo szybko znaleźli się chętni na wszystkie mieszkania. Nadal mamy mnóstwo zapytań, czy jeszcze są mieszkania na Magnolii i czy powstanie Magnolia 2 – mówi Elżbieta Barańska.

Jej zdaniem to właśnie lokalizacja, wyjątkowy standard i ekskluzywność mieszkań zachęciły zamożnych mieszkańców Stalowej Woli. Takiej oferty w mieście brakowało i nadal brakuje. – Była to idealna oferta dla osób, które cenią sobie wysoki standard mieszkań i spokojne sąsiedztwo. Standard Magnolii i wiążąca się z nim cena gwarantowały, że nabywcami będą ludzie ustatkowani a przede wszystkim dbające o swoją własność i otoczenie – mówi Elżbieta Barańska z Agencji Nieruchomości „Posesja”.

Czy powstaną kolejne Magnolie w Stalowej Woli?

Skoro bowiem jest wysoki popyt, to biznes deweloperski powinien zareagować podażą i wybudować kolejne wykwintne osiedla dla dyrektorów, prawników, lekarzy, przedsiębiorców i innych zamożnych mieszkańców, czy też po prostu dla zwykłych ludzi chcących żyć nieco lepiej niż w obecnym budownictwie. Sprawa nie jest jednak prosta, bo okazuje się, że nie bardzo jest gdzie? Stalowa Wola nie obfituje bowiem w tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa praktycznie wyczerpała swoje tereny na budownictwo wielorodzinne pod koniec lat 90., niewiele jest miejskich gruntów przeznaczonych pod takie budownictwo. Na jednej z ostatnich takich działek powstają właśnie bloki komunalno-czynszowe. Od tych bloków ciągnie się w stronę HSW las, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego figuruje jako „zieleń miejska”. Kolejne bloki miejskie mogą jednak powstać koło McDonalda. Jak poinformowano nas w Miejskim Zakładzie Budynków, po obu stronach ul. Leśnej znajduje się teren, na którym może zmieścić się nawet 8 średnich bloków mieszkalnych. Przyszłością dla mieszkań w Stalowej Woli jest oddalony od centrum miasta teren wzdłuż istniejącego odcinka obwodnicy – pomiędzy VIVO!, a ul. Brandwicką. Są to jednak na dzień dzisiejszy, w znacznej części tereny prywatne, inwestor musiałby więc najpierw pozyskać działki od właścicieli.