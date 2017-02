Mieszkańcy powalczą o kolejne granty

1 lutego ruszył nabór projektów w kolejnym konkursie grantowym Fundacji „Lechstarter”. Do wygrania jest dziesięć grantów po 50 tysięcy i pięć po 100 tysięcy złotych. W sumie okrągły milion złotych. Jedna z nagród może znów trafić do Stalowej Woli. Wszystko zależy od mieszkańców. To oni mają szansę zgłosić swoje pomysły i zdobyć pieniądze na realizację projektów. W ubiegłym roku udało się zgarnąć 100 tysięcy złotych na drzewko solarne, które po zimowej przerwie, mocno zmienione powróci pod Miejską Bibliotekę Publiczną. Po „tuningu” wizualnym będzie prezentowało się wyjątkowo okazale.

Mieszkańcy Stalowej Woli i w tym roku mogą powalczyć o pieniądze na ciekawe konstrukcje i inicjatywy, jakie sami zaproponują. Pomysły można zgłosić w trzech kategoriach: nowa miejska przestrzeń, miejskie akcje i kooperacje oraz innowacje dla miasta i ludzi.

– Każdy kto ma nietypowy pomysł na aranżację naszej przestrzeni miejskiej może zgłosić swój projekt za pomocą fanpage’u MZKStalowaWola w wiadomości prywatnej lub pisząc na maila: mzk@um.stalowawola.pl. Do zgłoszeń można dołączać poglądowe zdjęcia lub linki do przykładowych aranżacji. Najciekawsze pomysły będą bazą do projektów, które finalnie zgłoszone zostaną do konkursu Lechstartera. Inspiracji i przykładów można szukać na stronie sponsora grantowej akcji http://lechstarter.urbanforms.org/. To mogą być nowe miejsca wspólnych spotkań, ogrody społeczne, parki, skwery, festiwale, pokazy mody czy targi rękodzieła – zachęca Piotr Rut ze Stowarzyszenia „Zielona Stalówka”.

Tegoroczny konkurs to także okazja dla programistów, informatyków i miłośników nowoczesnych technologii. Do konkursu można zgłaszać aplikacje ułatwiające poruszanie się, w zakresie transportu i komunikacji, a także aplikacje i portale poprawiające jakość życia i pracy w mieście, czy technologie usprawniające funkcjonowanie budynków.

– Czekam na projekty niewydumane. Nie chcę przerostu formy nad treścią i pomysłów, których nie da się zrealizować. Zaproponowane innowacje dla miasta i ludzi mają po prostu działać i ułatwiać codzienne życie – wyjaśnia Yuri Drabent, członek jury, który będzie oceniał pomysły w kategorii „Innowacje dla miasta i ludzi”.

Zgłoszenia w pierwszym etapie konkursu będą przyjmowane przez MZK do 15 lutego. Te, które okażą się ciekawe, oryginalne i możliwe do zrealizowania zostaną zgłoszone do konkursu. Do 31 marca zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez jury Lechstartera, a komisja plebiscytu wyłoni 45 najlepszych, które trafią do ogólnopolskiego głosowania internautów. To zaś potrwa od 3 kwietnia do 8 maja. Stalowa Wola ma to już przećwiczone. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się uczestniczyć w emocjonującej rywalizacji i wyjść z niej zwycięsko. Przypominamy, więcej szczegółów oraz inspiracji można znaleźć na http://lechstarter.urbanforms.org//