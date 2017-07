Mieszkańcy w obronie wolnych sądów

23 lipca punktualnie o godz. 21:00 pod gmachem Sądu Rejonowego w Leżajsku zebrała się niewielka grupa mieszkańców miasta, którzy protestowali przeciwko zmianom jakie w sądownictwie chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość.

Początkowo 3 osoby, a potem więcej pojawiało się przed drzwiami wejściowymi do Sądu Rejonowego w Leżajsku. Przynieśli swoje światełka, a także odnowili ogień w tych, które wcześniej mieszkańcy spontanicznie zostawiali. Protestujący mieli flagi państwowe i Unii Europejskiej.

– Polska to nasz kraj i chcemy zaprotestować przeciwko ograniczaniu w nim wolności i demokracji. Niektórzy z nas żyli w poprzednim ustroju i do takich ograniczeń jakie wtedy obowiązywały nie chcemy wracać – przekonywali.

Protestujący powiedzieli także, iż opowiadają się za odnowieniem kultury politycznej, szanowaniu swoich politycznych adwersarzy i przeciwko dzieleniu Polaków. Obyło się bez skandowania haseł czy śpiewów – protestujący protestowali w milczeniu, trzymając światełka i flagi. Był to pierwszy protest mieszkańców Leżajska od początku sprawowania władzy przez obecnie rządzącą partię.