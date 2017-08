Mieszkańcy Kłyżowa dla Ekwadoru

[ZDJĘCIA] 15 sierpnia na terenie przy Zespole Szkół w Kłyżowie już po raz szósty odbył się piknik pod hasłem „Radosne misyjne granie”. Podczas imprezy zbierane były datki na działalność misyjną pochodzącego z Kłyżowa księdza Wiesława Podgórskiego.

W programie imprezy znalazły się występy artystyczne dzieci, koncerty zespołów „Któż jak Bóg”, „Teon” oraz „Janki”. Były też pogadanki z misjonarzami, również świeckimi. Wieczorem odprawiono Eucharystię w intencji wolnej i niepodległej ojczyzny, która zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

Na placu przy Zespole Szkół w Kłyżowie, gdzie odbywał się piknik, czekało mnóstwo atrakcji, m.in. gry i konkursy dla dzieci, prezentacja sprzętu budowlanego i ciężarowego, prezentacja motocykli, dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw czy megapiaskownica. Chętne dzieci mogły pomalować sobie buzie w fantazyjne wzory. Dostępne były również przejażdżki bryczkami i konikami polskimi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa „Misyjny balonik do nieba z nagrodami”, w której każdy los wygrywał, a nagrodą główną był rower górski.

Na uczestników pikniku czekało bogate zaplecze gastronomiczne. Harcerze z Niska serwowali przysmaki wprost z kuchni polowej. Na zgłodniałych czekały też potrawy z grilla, wata cukrowa, popcorn i przepyszne placki.

– Jak co roku pieniędzmi zebranymi podczas „Radosnego Misyjnego Grania” wspieramy misje katolickie w Ekwadorze, gdzie pełni posługę misjonarz pochodzący z Kłyżowa, ksiądz Wiesław Podgórski. Mieszkańcy Kłyżowa chętnie wspierają „swojego” misjonarza i ekwadorskie parafie – mówi „Sztafecie” Rafał Tofil, współorganizator imprezy.

Ksiądz Wiesław Podgórski na misjach przebywa od 12 lat. Przez prawie 4 lata pełnił posługę w Czadzie. Od 8 lat przebywa w Ekwadorze. Jako jedyny ksiądz pełni posługę w parafiach Świętego Jerzego w La Union i Świętego Pawła w Pueblo Nuevo.

– Porównując z Czadem, w Ekwadorze panują o wiele lepsze warunki – mówi ks. Wiesław Podgórski. – Przede wszystkim na terenie prawie całej misji jest prąd. Ale nadal są to warunki misyjne. W oczy rzuca się bieda, zwłaszcza w moim regionie. Wielu ludzi mieszka w bambusowych chatkach.

Teren misji księdza „Wieśka”, jak nazywają go w rodzinnym Kłyżowie zamieszkuje prawie 16 tysięcy osób, rozsianych po kilkudziesięciu wioskach..

– Dojazd do wiosek, zwłaszcza w porze deszczowej jest bardzo trudny, drogi bez asfaltu są rozmyte, nie da się dojechać samochodem. Można tam dotrzeć na koniu lub pieszo – dodaje ksiądz Podgórski.

Trudności z dotarciem do wiernych sprawiły, że ksiądz wpadł na nowatorski pomysł. Od roku praktykuje latanie na paralotni z napędem. – To jest sposób, aby docierać skutecznie z informacją do wszystkich wiosek. Dzięki temu nie tracę tyle czasu i energii. Zniżam lot nad domem katechety, zrzucam ulotki, zaproszenia na spotkania, kursy, formacje. Przez kilka godzin jestem w stanie oblecieć większość wiosek. Wcześniej potrzebowałem na to kilku dni.

Jak na latającego księdza zareagowali parafianie? – Na początku było wielkie zdziwienie, ale już się przyzwyczaili i teraz z dumą mówią, że to „nasz padre” leci do nas – śmieje się misjonarz.

W tym roku pieniądze zebrane podczas „Radosnego Misyjnego Grania” zostaną przekazane na wsparcie budowy domu dla sióstr zakonnych z Kongo, które mają przyjechać do Ekwadoru, aby wspomóc działalność misyjną.

– To bardzo miłe, że mieszkańcy Kłyżowa i przyjaciele wspierają tę działalność misyjną. Ale ta impreza to również wspaniała promocja misji. Oprócz mnie jest tutaj wiele osób, które jako wolontariusze lub misjonarze świeccy były na misjach nie tylko w Ekwadorze, ale też w Czadzie, Kamerunie czy Kazachstanie – dodaje ksiądz Wiesiek.