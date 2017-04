Miasto z takim rodowodem potrzebuje muzycznej awangardy

Wywiad z GRZEGORZEM MIZDALEM, właścicielem klubu muzycznego Labirynt w Stalowej Woli.

– Labirynt jest obecnie jedynym w Stalowej Woli miejscem, gdzie regularnie odbywają się koncerty krajowych i zagranicznych zespołów. Czy prowadzenie takiego klubu to bardziej biznes, czy raczej realizacja osobistej pasji?

– Gdybym traktował prowadzenie klubu muzycznego wyłącznie w kategoriach biznesu, to z pewnością już dawno próbowałbym zmienić branżę, bo „kokosów” z tej działalności nie ma. Zdarza się nawet, że do koncertu trzeba dołożyć, ale takie sytuacje są wpisane w tego typu działalność. Kocham muzykę, ludzi którzy ja tworzą i jej fanów. Organizowanie koncertów, prowadzenie klubu to zajęcie, które uwielbiam i nie chciałbym go zmieniać mimo niskiej opłacalności.

– Klub Labirynt działa już 3 lata w lokalu po dawnej „Arkadii”, dziś jest to ważne miejscem dla stalowowolskiej kultury alternatywnej. Jak to się zaczęło?

– Zanim jeszcze pomyślałem o tym, żeby prowadzić klub muzyczny, jeździłem dużo po Polsce i jako zwykły fan muzyki uczestniczyłem w wielu koncertach. Potrafiłem wybrać się w podróż do odległych miejsc w kraju, do Warszawy, Wrocławia czy Łodzi, żeby posłuchać na żywo swoich ulubionych wykonawców. Zazdrościłem ludziom mieszkającym w dużych miastach, że u nich dzieje się więcej ważnych kulturalnych wydarzeń i żałowałem, że Stalową Wolę omijają wszystkie te koncerty. To był okres mojej wczesnej, nastoletniej młodości, akurat wtedy w Stalowej Woli nie działo się zbyt wiele. Wielu spotkanych artystów mówiło mi jednak, że chętnie przyjechaliby do naszego miasta, że chętnie występują w ośrodkach tej wielkości, bo tam jest zawsze gorące i spontaniczne przyjęcie publiczności. Nikt ich jednak do Stalowej Woli nie zapraszał, bo nie było w tym czasie klubu na takie wydarzenia. Były owszem tradycyjne dyskoteki i dom kultury, gdzie w tym okresie już dominowały inne obszary muzyczne, i na głośne, awangardowe koncerty nie było tam miejsca. Pomyślałem, że warto spróbować powalczyć o miejsce, które wypełni w Stalowej Woli tę ważną lukę kulturalną, zwłaszcza, że znałem wiele osób myślących podobnie. Tak powstał klub „Labirynt”.

– Wcześniej sprawdził się pan jako organizator muzycznych plenerów.

– To prawda, zanim zdecydowałem się na prowadzenie klubu spróbowałem swoich sił przy festiwalach na wolnym powietrzu. Zorganizowałem z pomocą moich przyjaciół, dwa duże wydarzenia muzyczne: Labirynth of Sound 2009 w Janowie Lubelskim i Labirynth of Sound 2011 w Stalowej Woli na terenie byłej HSW. Była to dla mnie świetna szkoła organizacji imprez. Teraz w pracy w klubie bardzo mi się to doświadczenie przydaje…

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W AKTUALNYM WYDANIU SZTAFETY – NR 16