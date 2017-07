Miasto pod nadzorem

Od nieco ponad roku w Stalowej Woli działa serwis naprawmyto.pl oraz funkcja Miejskiego Koordynatora Osiedlowego. W przeciągu minionych kilkunastu miesięcy mieszkańcy zgłosili w serwisie ponad pół tysiąca alertów w pięciu kategoriach infrastruktura, bezpieczeństwo, budynki, przyroda i inne.

– Mieszkańcy chętnie korzystają z tych możliwości, często są to takie bardzo codzienne tematy, ale one świadczą o tym jak postrzegamy miasto. To pomaga nam w wypracowaniu pewnych kontaktów z różnymi zarządcami dróg, z różnymi podmiotami, z którymi współpracujemy. Nie wszystkie tematy udaje się załatwić od ręki. Do instytucji zewnętrznych występuję również w formie pisemnej, a więc jest komunikacja zwrotna – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Oceniam to bardzo dobrze, również ze strony mieszkańców mam pozytywne oceny, zastanawiamy się tylko i wyłącznie nad rozszerzeniem tych funkcji, tak aby ta komunikacja była jeszcze szybsza i sprawniejsza – dodał.

Do marca bieżącego roku funkcję Miejskiego Koordynatora Osiedlowego pełnił Grzegorz Jachim, obecnie funkcję tę sprawuje Robert Rutyna.

Częstotliwość zgłoszeń jest bardzo różnorodna, szczególnie wzmożona aktywność mieszkańców widoczna jest po zimie i w okresie letnim. – Najwięcej zgłoszeń dotyczy dróg, chodników, zieleni oraz oznakowania poziomego i pionowego – wylicza Robert Rutyna. Wśród większych inwestycji mieszkańcy najczęściej sygnalizują konieczność remontu ulicy Leśnej oraz ścieżek rowerowych na ulicy Energetyków. Aktualnie z ponad pięciuset zgłoszeń dokonanych w systemie naprawmyto.pl 317 zostało oznaczonych jako naprawione, 63 przypisano status w trakcie naprawiania, 80 alerty oznaczone są jako otwarte i 49 nadano status alertów, które nie będą naprawione.