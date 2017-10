Miasto łączące różne kultury

[Zdjęcia] „Ponadczasowy Stambuł” – to tytuł wystawy, którą od 13 października można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Ekspozycja składająca się z 40 plansz przedstawia historyczne dzielnie Istambułu.

Autorem zdjęć jest inżynier Mustafa Dedeoglu. Prace odzwierciedlają wyjątkową atmosferę Istambułu. Choć miasto to przez stulecia gościło wiele kultur, jego majestatyczna sylwetka pozostawała wciąż niezmienna.

– Dzisiaj Istambuł łączy kulturę zachodu i wschodu. Przez to miasto przewinęła się kultura rzymska, Bizancjum, Imperium Osmańkiego a teraz Republiki Tureckiej, czyli można tam znaleźć cztery cywilizacje. Nie ma też na świecie drugiego takiego miasta jak Istambuł, który łączy dwa kontynenty Azję i Afrykę – mówił na otwarciu ekspozycji dr hab. Öztürk Emiroğlu, z Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie.

Zdjęcia znajdujące się na wystawie przedstawiają głównie melancholijne historyczne dzielnice Stambułu i portrety ich mieszkańców. Projekt ten powstawał na przestrzeni 9 lat, a na ekspozycję złożyło się 40 plansz. – Autor zdjęć z racji tego, że jest inżynierem ma inny punkt widzenia. Chciał pokazać prawdziwy Istambuł. Kiedy w tym mieście gościł Adam Mickiewicz to pisał, że to piękne i ciekawe miasto. Ulice są bardzo wąskie, ludzie mieszkają blisko siebie, dlatego na porządku dziennym można spotkać koty, psy czy kury. Dzisiaj to miasto też się rozwija, powstają nowoczesne dzielnice, ale jeszcze można znaleźć taki Istambuł o którym pisał Mickiewicz – dodał Öztürk Emiroğlu.

Wystawę w MBP, zorganizowała ambasada Republiki Turcji wraz z Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie. Dr hab. Öztürk Emiroğlu podkreślił dobre relacje centrum ze stalowowolska biblioteką, która już po raz drugi udostępniła swe wnętrza na ekspozycje Yunus Emre Enstitüsü. W ubiegłym roku, w maju mogliśmy bowiem oglądać w Stalowej Woli wystawę „Kiedy Turek napoi konia w Wiśle”, która przypominała nieznany szerzej fakt obecności wojsk tureckich i walk stoczonych przez 33 tysiące żołnierzy osmańskich z armią rosyjską w Galicji podczas I wojny światowej.

Otwarcie ekspozycji uświetniły występy wokalne Magdaleny Kozdry i Pauliny Maziarz ze studia wokalnego „Vivo”. Każdy, kto przybył na wernisaż mógł również spróbować oryginalnych tureckich słodkości – baklavy i lokum.