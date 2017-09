Miasto kupuje akcje Stali Stalowa Wola

Stalowowolscy rajcy wyrazili zgodę na zakup 300 akcji Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola za kwotę 300 tys. zł. To pierwszy etap procesu zmierzającego do przejęcia przez miasto pakietu kontrolnego pozwalającego na samodzielność decyzyjną we wszystkich sprawach prowadzonych przez spółkę.

– Na chwilę obecną większość, która jest niezbędna do uzyskania samodzielnego podejmowania decyzji to jest 601 akcji, natomiast kwestia późniejszej wielkości akcjonariatu będzie zależała od działań, które będziemy podejmować po tej pierwszej czynności. Nabywamy nowe akcje, wspierając w ten sposób funkcjonowanie drużyny w tym sezonie kwotą 300 tys. zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Po wejściu miasta do spółki zostanie przeprowadzony audyt sprawdzający jej obecny stan. Po zapoznaniu się z wynikiem audytu radni podejmą decyzję dotyczącą objęcia kolejnego pakietu akcji. Przystąpienie gminy do PSA Stal Stalowa Wola wiąże się z budową Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Końcem sierpnia przetarg na tę inwestycję został rozstrzygnięty. Jeżeli nie będzie żadnych odwołań, miasto podpisze umowę z wykonawcą, który w połowie września powinien rozpocząć pierwsze prace. Firma, która wygrała przetarg wyceniła zadanie na blisko 44 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sport i Turystyki w kwocie 15 mln zł. Obiekt ma być oddany do użytku w październiku 2018 roku. Prezydent podkreślał, że miasto budując PCPN musi również zainwestować w drużynę piłkarską, aby kibice oraz społeczeństwo mieli pewność, że wszystko prowadzone jest w sposób zawodowy i profesjonalny. – To oczywiście wiąże się z odpowiedzialnością, inną perspektywą finansowania, ale również szansą pozyskania strategicznych sponsorów, dla których gwarancja akcjonariusza w postaci samorządu miasta będzie bardzo istotna – zaznaczył prezydent Nadbereżny.