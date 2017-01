Mężczyzna zmarł w wyniku wychłodzenia

19 stycznia po południu policjanci z Posterunku Policji w Zbydniowie podczas sprawdzania miejsc, w których przebywają bezdomni, w baraku w Zbydniowie ujawnili zwłoki mężczyzny. Okazało się, że był to 59-letni bezdomny człowiek. Przeprowadzone z udziałem prokuratora czynności wykluczyły, aby do zgonu mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Prawdopodobną przyczyną śmierci było wychłodzenie. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań.

Niestety, to już dziewiąta ofiara mrozów na Podkarpaciu w tym sezonie.