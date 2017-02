MBP podsumowała rok 2016

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli podsumowała rok 2016. Jak się okazuje do biblioteki zapisanych było 13.195 osób. Czytelnicy wypożyczyli niemal 220 tysięcy książek oraz 11,5 tysiąca książek nagranych na płytach CD i kasetach, czyli audiobooków. Czytelniczka, która wypożyczyła najwięcej książek w MBP może pochwalić się liczbą 327 przeczytanych egzemplarzy z biblioteki.

Żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce najaktywniejszych czytelników, należało w 2016 roku wypożyczyć ponad 240 pozycji. Udało się to 9 paniom i jednemu dżentelmenowi. Aktualny stan księgozbioru biblioteki to 227.726 książek i 5041 innych dokumentów bibliotecznych – tzw. zbiorów specjalnych. W 2016 roku biblioteka kupiła 9928 nowych pozycji, a 2367 książek otrzymała w darze – m.in. od czytelników. Część zbiorów pozyskano dzięki Wieloletniemu Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

Według wyliczeń, w bibliotecznych czytelniach, wypożyczalniach i czytelniach internetowych odnotowano ponad 163 tysięcy odwiedzin. Czytelnicy skorzystali w naszych czytelniach z prawie 8000 woluminów, a ponad 31.000 razy sięgnęli po czasopisma. Użytkownikom biblioteka może zaproponować 74 tytuły prasowe.

Co czytamy, czego słuchamy?

Z elektronicznego systemu ewidencji funkcjonującego w Bibliotece Głównej i we wszystkich filiach wiemy, że najchętniej wypożyczaną książką 2016 roku w Wypożyczalni Głównej był „Doskonały dzień” Richarda Paula Evansa. Na drugim i trzecim miejscu książki Marii Ulatowskiej: „Domek nad morzem” oraz „Sosnowe dziedzictwo”. W Filii nr 1 Oddział dla Dzieci przy ul. Staszica najchętniej pożyczano „Tajemniczy ogród” F. H. Burnetta, zaś w Filii nr 2 największą popularnością cieszył się „Zaciszny zakątek” Agaty Kołakowskiej. Z kolei „Dom nad brzegiem oceanu” Urszuli Jaksik był najchętniej wybieraną lekturą w Filii nr 3 w Rozwadowie. W Filii nr 5 – na osiedlu „Hutnik” największą popularnością cieszyły się trzy książki: „Wojenna narzeczona” Alyson Richman, „Sprawa Niny Frank” Katarzyny Bondy oraz „Umierasz i cię nie ma” Mariusza Ziomeckiego.

W Multitece Biblioteki Głównej najchętniej wypożyczaną przez dzieci książką były „Pojazdy: książka z szablonami”, a zaraz po niej „Mitologia”. W wypożyczalni audiobooków, podobnie jak przed rokiem zdecydowany lider to „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, a na drugim miejscu znalazł się zabawny audiobook „Wilt” Toma Sharpa, w mistrzowskiej interpretacji Artura Barcisia.

Aktywna biblioteka

W 2016 roku zorganizowano w MBP 13 spotkań autorskich. Do Stalowej Woli przyjechała Anna Król, która promowała swoją książkę o Jarosławie Iwaszkiewiczu, autorka głośnych biografii Joanna Siedlecka czy reporter i fotograf, autor książek poświęconych architekturze i przestrzeni – Filip Springer. Swoją twórczość promowali także Arkadiusz Niemirski autor kontynuacji „Pana Samochodzika”, popularna autorka książek dla dzieci i młodzieży Renata Piątkowska, czy autor książek o COP-ie Marian Marek Drozdowski. Oczywiście podczas spotkań autorskich prezentowali się także literaci ze Stalowej Woli i okolic.

W Bibliotece Głównej oraz jej filiach zorganizowano w minionym roku 20 konkursów, czytelnicy mogli obejrzeć 73 wystawy. W MBP gościła min. wystawa „Kiedy Turek napoi konia w Wiśle” czy wystawy poświęcone życiu twórczości Henryka Sienkiewicza oraz z okazji jubileuszu 150-lecia Chrztu Polski. Co miesiąc – oprócz wakacji – spotykają się w MBP członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci czy uczestnicy warsztatów literackich. Niezmiennym powodzeniem cieszą się zajęcia dla dzieci w ramach „Lata w bibliotece” i „Ferii w bibliotece” podobnie jak zorganizowana w Stalowej Woli po raz drugi „Noc w Bibliotece”. Setki dzieci uczestniczyło w różnych kreatywnych zajęciach, tak w siedzibie głównej, jak i wszystkich filiach MBP. Sporym zainteresowaniem cieszą się niezmiennie kiermasze tanich książek. Bibliotekarki przeprowadziły około 700 lekcji bibliotecznych, pogadanek, dyskusji i spotkań z książką. Stalowowolska MBP włączyła się w szereg imprez współorganizowanych z innymi podmiotami. Wspólnie z Gimnazjum nr 2 zorganizowano Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Była debata „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, co docenione zostało przez kancelarię prezydenta RP. Szachiści z KKS „Victoria” urządzają swoje turnieje, a końcem września MBP była gospodarzem VII Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych i miejskich z Podkarpacia.

Biblioteka nagrodzona

W 2016 r. biblioteka otrzymała II miejsce w konkursie na najciekawsze wydarzenie w ramach programu „Tydzień Bibliotek 2016”, zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, za Literacki Flash Mob „Czytaj do woli” oraz III miejsce w konkursie „Tydzień bibliotek 2015” zorganizowany przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie, za wydarzenie Noc w Bibliotece.

Biblioteka ma także swoje miejsce w Internecie. W 2016 roku strona www.biblioteka.stalowawola.pl odnotowała 117 tysięcy odsłon. Można tam nie tylko zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami w MBP, ale bez wychodzenia z domu przeglądać katalog książek i zarezerwować wybrane pozycje. Za pośrednictwem Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej czytelnicy mają m.in. dostęp do archiwalnych numerów „Socjalistycznego Tempa” i „Sztafety”, MBP ma także swój fanpage na Facebooku.