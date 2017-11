Mażoretki z Krzeszowa i Stanów na Marszu Szlachetnej Paczki

18 listopada, w centrum Rzeszowa, odbył się uroczysty marsz wolontariuszy i sympatyków Szlachetnej Paczki, w którym udział wzięła grupa mażoretek z gminy Krzeszów, a także ze Stanów w gminie Bojanów.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program wspierający rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, organizowany przez Stowarzyszenie "Wiosna". W sobotę, 18 listopada, uruchomiona została "baza rodzin", które zostały zgłoszone do programu niesienia pomocy w ramach tej inicjatywy.

Wybranym rodzinom udzielone zostanie wsparcie w postaci przekazania im rzeczy, których najbardziej potrzebują. Z tej okazji, we wszystkich miastach wojewódzkich, w tym w stolicy Podkarpacia - Rzeszowie, odbył się uroczysty Marsz Szlachetnej Paczki oraz macierzystej do niej Akademii Przyszłości.

Wszyscy uczestnicy marszu spotkali się o godz. 12 na ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie, skąd wyruszył uroczysty korowód. Przewodniczyły mu Krzeszowskie Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie ze wsparciem grupy mażoretkowej "Szermosso" ze Stanów, w gminie Bojanów.

Do programu pomocy w ramach Szlachetnej Paczki, z samego województwa podkarpackiego zgłoszonych zostało kilkaset rodzin, w tym także kilkanaście rodzin z naszego regionu. O szczegółach prowadzonej akcji, a także o zgłoszonych rodzinach, przeczytać można więcej na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tam też można wybrać rodzinę, której pragnie się pomóc. Wystarczy tylko wysłać swoje zgłoszenie, a następnie czekać na kontakt od wolontariuszy z danego regionu.

Paczki dla potrzebujących rodzin przygotowywane są nie tylko przez osoby indywidualne. Akcję wspierają również firmy, samorządy, a nawet drużyny sportowe. Szlachetna Paczka zdobyła szeroki rozgłos także dzięki wsparciu ze strony znanych i lubianych osobistości ze świata telewizji i sportu.

Finał akcji odbędzie się w dniach 9-10 grudnia, kiedy to do magazynów Szlachetnej Paczki trafią gotowe podarunki. Następnie wolontariusze dostarczą je do obdarowanych rodzin niosąc radość tym najbardziej potrzebującym.

Malwina Szałęga