Marcin Dyjak laureatem World Harmonica Festival 2017

Festiwal ten jest organizowany co 4 lata. To największy oraz najbardziej prestiżowy festiwal tego typu na świecie. Jury w składzie Carlos del Junco, Marko Jovanovic oraz Michael D'Eath postanowiło przyznać stalowowolaninowi II miejsce za wybitne (eng. outstanding) wykonanie jazzowego standardu „All The Things You Are”. To nie pierwsze wyróżnienie Marcina Dyjaka na światowym festiwalu, 4 lata temu podczas World Harmonica Festival 2013 również zdobył II miejsce w kategorii jazzowej. Marcin Dyjak – muzyk grający na harmonijkach ustnych. Światowy pionier harmonijek w stroju Augmented. Jeden z najbardziej utalentowanych oraz wszechstronnych harmonijkarzy w Europie. Jego styl gry łamie dotychczasowe stereotypy dotyczące harmonijki ustnej jako niepozornego instrumentu wykorzystywanego głównie w muzyce blues i country. Wybitne umiejętności techniczne Dyjaka oraz jego nowoczesny styl gry pozwalają mu na wszechstronne oraz różnorodne zastosowanie harmonijki w różnych stylach od jazzu poprzez progresywny rock do muzyki akustycznej, a nawet symfonicznej. Marcin Dyjak wielokrotnie występował ze znanymi na świecie artystami, takimi jak: John Lee Hooker Jr., Michael "Patches" Stewart, Stanley Breckenridge, Jaroslaw Śmietana, Magda Bożyk, Jazz Band Ball Orchestra, Voda oraz z wieloma innymi jako sideman. Marcin jest też zeszłorocznym Laureatem Azoty Jazz Contest Tarnów 2016.