Pomalowali słowa muzyką

[Zdjęcia] Już do tradycji weszły na przełomie listopada i grudnia koncerty słowno-muzyczne "Słowa muzyką malowane" organizowane przez Stowarzyszenia Przyjaciół PSM „Crescendo", Państwową Szkołę Muzyczną im. I. Paderewskiego i Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. Koncerty te promują muzykę i twórczość literacką dzieci i młodzieży naszego miasta. Podsumowują także roczną pracę warsztatów literackich WERS, prowadzonych od 17 lat przez Stanisławę Bieńko-Stachyrę i Joannę Rybak. W tym roku koncert odbył się w murach MBP.

- Staramy się żeby w każdym roku był inny temat przewodni naszych zajęć. Były już magiczne miejsca, inspiracje malarstwem, patroni stalowowolskich ulic, poeta i poezja, piosenka poetycka. W tym roku tematem była muzyka. W ramach zajęć odbywały się zajęcia z zakresu poetyki, zabawy słowem, ćwiczenia stylistyczne, organizowane były Turnieje Jednego Utworu. Ale także prowadzona była edukacja muzyczna. Pogadanki o słynnych kompozytorach (F. Chopin, S. Moniuszko, A. Mozart, P. Czajkowski, A. Vivaldi). To ich kompozycje poznawali nasi podopieczni, to ich muzyka inspirowała do tworzenia własnych utworów literackich - mówi Joanna Rybak.

W programie tegorocznego koncertu części słowne przeplatały się z utworami muzycznymi. W części pierwszej przywołane zostały wiersze o tematyce muzycznej autorów literatury dziecięcej, które usłyszeliśmy w interpretacji uczniów PSP nr 7 (Antonina Smogór, Martyna Idec, Jarosław Mastalerczyk, Gabriel Kuc). Później goście koncertu usłyszeli utwory najmłodszych uczestników Warsztatów Literackich WERS (Alicja Olech, Joanna Męcińska, Lena Iwanicka, Amelia Mroczyńska, Katarzyna Janocha, Oliwia Jug) oraz gościnnie laureatki tegorocznego powiatowego konkursu poetyckiego "Godziny przy piórze" - Kariny Majerskiej.

W trzeciej części prezentowały swoje utwory uczestniczki warsztatów - uczennice klas gimnazjalnych : Małgorzata Sobkiewicz, Izabela Chyła, Aleksandra Walkowicz, Agnieszka Dwojak, Gabriella Sharkey, Alicja Czech i Weronika Kalandyk. Wspomagały je recytatorki - uczennice LO im. KEN (Magdalena Krawiec, Wiktoria Czajka i Paulina Drzymała). Wiersze tej najstarszej grupy poetek były przedstawione w trzech odsłonach: "Szukam siebie" (poszukiwania sensu życia, rozpoznawanie swoich emocji, marzeń, pasji; "Uczucia" - różne oblicza miłości i "Okno natury" - obserwacja świata, przyrody, refleksje o złożoności współczesnej rzeczywistości. Znalazły się tu także wierszowane bajki. Fragmenty poetyckie przeplatały się z muzyką w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli: Joanny Wargali (skrzypce, akompaniament Elżbieta Mazurkiewicz), Roksany Czyżewicz (fortepian), Leny Iwanickiej (flet ) i akordeonistów: Karoliny Wdowiak i Huberta Smutka. Pomiędzy wierszami gimnazjalistek uczestnicy koncertu mogli posłuchać fragmentów kompozycji Pawła Bajka, studenta Akademii Muzycznej w Katowicach, który od kilku lat współpracuje z Warsztatami Literackimi WERS. Utwory pochodziły z jego debiutanckiej płyty „Rejs do pamięci”. Koncert został zrealizowany w ramach zadania „Urozmaicenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli”, finansowanego ze środków Gminy Stalowa Wola.