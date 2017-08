Małgorzata Walewska i Robert Grudzień w duecie

Jedna z najbardziej uznanych polskich śpiewaczek operowych Małgorzata Walewska była gościem wtorkowego koncertu XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Artystce na organach towarzyszył dyrektor festiwalu Robert Grudzień. Koncertem w Stalowej Woli muzycy rozpoczęli wspólne tournée, którego zwieńczeniem będzie grudniowy występ w Filharmonii Lubelskiej.

– To jest taki koncert na życzenie publiczności, ponieważ ludzie już od dłuższego czasu pytali mnie kiedy znowu zaproszę do udziału w festiwalu Małgorzatę Walewską, bo bardzo chcieliby żeby przyjechała, żeby kolejny raz mieli okazję posłuchać jej występu – mówi Robert Grudzień.

Małgorzata Walewska ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie profesor Haliny Słonickiej. Jest laureatką oraz finalistką wielu międzynarodowych konkursów m.in.: A. Krausa w Las Palmas, L. Pavarottiego w Filadelfii, St. Moniuszki w Warszawie i Belvedere w Wiedniu.

Artystka współpracowała z wieloma światowej sławy dyrygentami takimi jak: Marco Armiliato, Seymon Bychkov, Jesus Lopez Cobos, Asher Fish, Valery Gergiev, Philippe Jordan, Vladimir Jurowski, Marko Letonja, Nicola Luisotti, Carlo Montanaro, Stefan Soltesz, Carlo Rizzi, Massimo Zanetti czy Andriy Yurkevych. Wystąpiła na ponad 30 scenach słynnych teatrów m.in: Teatro Real w Madrycie, Teatro Nacional de São Carlos w Lisbonie, Teatro dell’Opera w Rzymie, Seattle Opera, San Francisco Opera, Grand Théâtre w Luksemburgu, Finnish National Opera w Helsinkach, Washington National Opera, Baltimore Opera i Herodion Theatre w Atenach.

– Miałam w życiu dwie pasje aktorstwo i śpiewanie, w pewnym momencie trzymając w ręku maturę uzmysłowiłam sobie, że opera jest takim idealnym połączeniem tych pasji i muszę przyznać, że nie było ani chwili w moim życiu kiedy żałowałabym tego wyboru – mówi Małgorzata Walewska.

Współpraca śpiewaczki operowej i muzyka Roberta Grudnia trwa od kilku lat. Jednym z efektów tej współpracy jest płyta „Farny” wydana w 2009 roku.

Podczas wtorkowego występu artyści zaprezentowali m.in. utwory religijne czy arie operowe. Nie zabrakło też kompozycji Roberta Grudnia zatytułowanej „Człowiek Jana Pawła II”. – Jan Paweł II kiedyś szczególnie określił kim jest człowiek i jaka to jest wartość, jako muzyk chciałem pokazać to w nutach – podkreśla kompozytor.

Małgorzata Walewska w trakcie koncertu swoje występy poprzedzała słowem wprowadzającym. – Każdy występ wymaga przygotowań. Na ogół do koncertu sami wybieramy repertuar i to jest repertuar, który już znamy. Pozostaje więc kwestia przypomnienia i ustalenia harmonogramu, kolejności co po czym dobrze brzmi. Ja zawsze troszczę się też o to, aby publiczność była zaznajomiona z tematem, o którym śpiewam, żeby było wiadomo jakiego rodzaju emocje towarzyszą utworowi. To jest dosyć jasne kiedy pokazujemy te emocje muzycznie, ale myślę, że takie wprowadzenie dotyczące tego co to jest za aria z jakiej opery pochodzi jest zawsze cenne i wiem, że państwo to lubią – zaznacza artystka.

Małgorzata Walewska podczas swoich występów prezentuje publiczności bardzo różnorodny repertuar. – Najbardziej fascynująca jest dla mnie nowa rola. Oczywiście wracanie do postaci, które śpiewałam już wcześniej też jest ciekawe, bo za każdym razem odkrywa się coś nowego. Jest inny reżyser i orkiestra – mówi Małgorzata Walewska.

Ostatni koncert tegorocznego festiwalu odbędzie się 29 sierpnia o godz. 19. Wystąpią Andriy Nakonechnyj – trąbka, Nadiya Velychko – organy, Anna Drela – narrator.