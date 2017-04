Nie ma majówki bez rowerów!

Stalowowolskie Rowerowe Masy Krytyczne wyjeżdżają o godz. 15.00 z Placu Piłsudskiego pod Bramę HSW Nr 1 z szacunku dla tradycji. Przez długie lata tysiące pracowników Huty Stalowa Wola przyjeżdżało do pracy rowerami, by po 15 wyruszyć z bram Huty ulicami miasta do domów. Rower dawał niezależność od masowej komunikacji. Jest przecież najskuteczniejszym i najekonomiczniejszym środkiem transportu.

XI Stalowowolska Rowerowa Masa Krytyczna, która o godz. 15.00 1 maja 2017 roku wyruszy spod MDK, będzie wyjątkowa. Podjeżdżając pod Bramę Nr 1 zastanie otwarte wrota, zapraszające do wjazdu na teren chroniony do marca tego roku przez skrupulatnych strażników. Peleton przejedzie uliczkami Huty do ulicy Grabskiego, by zawrócić i wyjechać przez Bramę Nr 3. Na tradycyjną wspólną fotografię wszystkich rowerzystów zapraszamy pod Bramę Nr 2. A gdy powrócimy pod MDK czekał będzie na nas smaczny, zdrowy podwieczorek.

Pamiątkowa karta uczestnictwa tzw. szprychówka w XI Stalowowolskiej Rowerowej Masie Krytycznej „Przez trzy bramy” przybierze kształt starej, hucianej przepustki. Zapraszamy do wspólnego przejazdu przez teren Huty, który od dwóch miesięcy jest Stalowowolską Strefą Gospodarczą – przestrzenią otwartą dla działających tu firm, inwestorów i oczywiście rowerzystów.

XII Rowerowy Cross Country – Trasa wyścigu wiedzie leśnymi duktami terenu leżącego w granicach Stalowej Woli. Od godz. 10.00 w Ciemnym Kącie zawodnicy będą walczyć o Puchar Prezydenta Stalowej Woli .

Podwieczorek na os. Fabrycznym będzie czekał na każdego uczestnika masy, jak i również dla wszystkich gości. Zapraszamy do wspólnej „Zabawy w gotowanie”.

Miasteczko rowerowe otworzy się na gości już od godz. 14.00, a zobaczymy w nim pokazy bicykli, trycykli, drezyn, akrobacji rowerowych i nie tylko.

Masę Krytyczną poprowadzą członkowie Klubu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „ŁAZIK” w Stalowej Woli przy Oddziale Miejskim PTTK w Rzeszowie.