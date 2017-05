Mając pond 3 promile spowodował wypadek

W piątek 12 maja na drodze w Przędzelu nietrzeźwy kierowca mazdy najechał na stojący samochód, należący do firmy wykonującej remonty dróg. Obrażeń doznał kierowca mazdy i jeden z pracowników drogowych, siedzących w czasie wypadku w pojeździe.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 77 około godz. 12. Pracownicy drogowi wykonywali prace związane z montażem wag drogowych. Pojazd służbowy był oznakowany, a w miejscu, gdzie stał obowiązywała sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy. Kierowca mazdy zbagatelizował czerwone światło i wjechał w fiata, w którym siedział jeden z pracowników. Pojazd siłą uderzenia przemieścił się do przodu o kilka metrów. Drugi pracownik musiał odskoczyć do rowu, aby uniknąć uderzenia.

Policjanci przybyli na miejsce sprawdzili stan trzeźwości kierowcy mazdy. 40-latek z Woliny miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kierowca mazdy i pracownik siedzący w staranowanym pojeździe zostali przewiezieni do szpitala.